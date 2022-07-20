У Великій Британії обрали двох головних претендентів на посаду прем'єра

Колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак та міністр закордонних справ Ліз Трасс у середу, 20 липня, вийшли в останній тур виборів лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великобританії. Про це повідомляє Reuters.

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Заступник міністра торгівлі Пенні Мордонт отримала найменше голосів (105) і вибуває з перегонів. Сунак посилив своє лідерство із 118 до 137 голосів, а за Трасс проголосували 111 депутатів.

При цьому, згідно з останнім опитуванням YouGov членів партії, Трасс переможе Сунака з результатом 54% проти 35%.

Результати остаточного голосування мають бути оголошені не пізніше 5 вересня, а Борис Джонсон, як очікується, залишиться на посаді тимчасового прем'єр-міністра до того часу.

Нагадаємо, Джонсон про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив 7 липня. Сталося це після того, як за кілька днів звільнилися десятки урядовців.