В Великобритании избрали двух главных претендентов на пост премьера

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс в среду, 20 июля, прошли в последний тур выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

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Замминистра торговли Пенни Мордонт получила меньше всего голосов (105) и выбывает из гонки. Сунак усилил свое лидерство с 118 до 137 голосов, а за Трасс проголосовали 111 депутатов.

При этом, согласно последнему опросу YouGov членов партии, что Трасс победит Сунака с результатом 54% против 35%.

Результаты окончательного голосования должны быть объявлены не позднее 5 сентября, а Борис Джонсон, как ожидается, останется в должности временного премьер-министра к тому времени.

Напомним, Джонсон об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил 7 июля. Произошло это после того, как всего за пару дней уволились десятки правительственных чиновников.