Стало известно, когда новый премьер-министр Великобритании вступит в должность

Гонка за избрание нового лидера консерваторов, а значит, и премьер-министра, начнется 12 июля, а новый премьер-министр вступит в должность 5 сентября.

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Об этом передает Sky news.

Правила выборов руководства были обнародованы 11 июля вечером, и среднестатистическим депутатам, которые выдвинули свои кандидатуры на пост лидера Консервативной партии, теперь потребуется поддержка 20 других депутатов-консерваторов, чтобы попасть в бюллетени.

Затем кандидатам потребуется не менее 30 голосов, чтобы пройти в следующий тур. Это будет чуть менее 10% депутатов-консерваторов, что может еще больше сузить поле.

Новый лидер будет объявлен 5 сентября после летних каникул, а Борис Джонсон до тех пор будет исполнять обязанности премьер-министра.

Напомним, что 7 июля Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании.