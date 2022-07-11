Стало відомо, коли новий прем'єр-міністр Великобританії вступить на посаду

Перегони за обрання нового лідера консерваторів, а отже, і прем'єр-міністра, розпочнеться 12 липня, а новий прем'єр-міністр вступить на посаду 5 вересня.

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Про це повідомляє Sky news.

Правила виборів керівництва були оприлюднені 11 липня ввечері, і середньостатистичним депутатам, які висунули свої кандидатури на посаду лідера Консервативної партії, тепер буде потрібна підтримка 20 інших депутатів-консерваторів, щоб потрапити до бюлетенів.

Потім кандидатам потрібно не менше 30 голосів, щоб пройти до наступного туру. Це буде трохи менше 10% депутатів-консерваторів, що може ще більше звузити поле.

Нового лідера буде оголошено 5 вересня після літніх канікул, а Борис Джонсон доти виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра.

Нагадаємо, що 7 липня Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії.