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Стало відомо, коли новий прем'єр-міністр Великобританії вступить на посаду
Перегони за обрання нового лідера консерваторів, а отже, і прем'єр-міністра, розпочнеться 12 липня, а новий прем'єр-міністр вступить на посаду 5 вересня.
Про це повідомляє Sky news.
Правила виборів керівництва були оприлюднені 11 липня ввечері, і середньостатистичним депутатам, які висунули свої кандидатури на посаду лідера Консервативної партії, тепер буде потрібна підтримка 20 інших депутатів-консерваторів, щоб потрапити до бюлетенів.
Потім кандидатам потрібно не менше 30 голосів, щоб пройти до наступного туру. Це буде трохи менше 10% депутатів-консерваторів, що може ще більше звузити поле.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нового лідера буде оголошено 5 вересня після літніх канікул, а Борис Джонсон доти виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра.
Нагадаємо, що 7 липня Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії.