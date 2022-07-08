Риска резкого изменения политики Великобритании по поддержке Украины нет, — британский министр обороны

После заявления Бориса Джонсона о решении уйти с поста премьер-министра Великобритании стал вопрос о дальнейшей политике страны в отношении Украины. Вероятный приемник Джонсона министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна и дальше будет поддерживать Украину. Об этом сообщает The Guardian.

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Уоллес отметил, что Джонсон возглавлял правительство во время вспышки Covid-19 и Brexit и если в этих случаях к нему могли быть вопросы, то в отношении поддержки Украине с начала полномасштабной войны вся политическая система Великобритании поддерживает то, что он делал.

"Я не ожидаю, что эта поддержка (Украины – Delo.ua) может как-то измениться", — сказал Уоллес.

Как сообщает Sky News, ссылаясь на последний опрос YouGov, именно Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

Напомним, Борис Джонсон будет исполнять обязанности премьера, пока партия не выберет нового главу, который автоматически возглавит правительство. После официального заявления об отставке пока еще действующий глава британского правительства провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский.

Джонсон подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании, несмотря на то, кто будет премьером.