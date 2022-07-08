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Риска резкого изменения политики Великобритании по поддержке Украины нет, — британский министр обороны
После заявления Бориса Джонсона о решении уйти с поста премьер-министра Великобритании стал вопрос о дальнейшей политике страны в отношении Украины. Вероятный приемник Джонсона министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна и дальше будет поддерживать Украину. Об этом сообщает The Guardian.
Уоллес отметил, что Джонсон возглавлял правительство во время вспышки Covid-19 и Brexit и если в этих случаях к нему могли быть вопросы, то в отношении поддержки Украине с начала полномасштабной войны вся политическая система Великобритании поддерживает то, что он делал.
"Я не ожидаю, что эта поддержка (Украины – Delo.ua) может как-то измениться", — сказал Уоллес.
Как сообщает Sky News, ссылаясь на последний опрос YouGov, именно Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Борис Джонсон будет исполнять обязанности премьера, пока партия не выберет нового главу, который автоматически возглавит правительство. После официального заявления об отставке пока еще действующий глава британского правительства провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский.
Джонсон подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании, несмотря на то, кто будет премьером.