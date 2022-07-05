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Джонсон анонсировал военную помощь Украине от Шотландии и Уэльса на £100 миллионов

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Фото: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Два субъекта Соединенного Королевства Шотландия и Уэльс приняли решение выделить военную помощь Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.

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Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

"Правительство Уэльса выделило £35 миллионов на военную поддержку Украине, а валлийские семьи приняли 3 000 беженцев", - написал Джонсон.

Он добавил, что £65 миллионов на военную помощь Вооруженным силам Украины выделила и Шотландия, объявив также о готовности принять беженцев из Украины.

"Я только разговаривал с первым министерством Шотландии Николой Стерджен, чтобы провозгласить успех сотрудничества Великобритании по поддержке Украины. Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в размере £65 миллионов в увеличение военной помощи Великобритании Украине до £2,3 миллиарда и усилия с предоставлением жилья для 6 000 украинских беженцев", – подытожил премьер-министр.

Напомним, правительство Великобритании с 5 июля вводит новые экономические санкции против Беларуси из-за того, что режим Александра Лукашенко продолжает активно содействовать военному вторжению России в Украину. Он оценивается в сумму около 60 млн. фунтов стерлингов.

Автор:
Анастасия Перцева