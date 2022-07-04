Великобритании ввела новые секторальные санкции против Беларуси

Правительство Великобритании с 5 июля вводит новые экономические санкции против Беларуси ввиду того, что режим Александра Лукашенко продолжает активно способствовать военному вторжению России в Украину. Об этом говорится в сообщении британского Министерства иностранных дел и по делам Содружества наций.

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Пакет санкций распространяет некоторые важные ограничения, введенные в отношении России, на Беларусь, включая запреты на импорт и экспорт товаров, который оценивается в сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов.

В частности, речь идет о запрете на экспорт товаров нефтепереработки; компонентов передовых технологий, таких как используемые в квантовых вычислениях; предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки. В свою очередь, запрещен импорт в Великобританию белорусского чугуна и стали.

Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг, вводя запрет большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

"Белорусский режим активно способствовал путинскому вторжению, позволив России использовать свою территорию, чтобы вцепиться в Украину, запуская войска и ракеты со своей границы и запуская российские самолеты через ее воздушное пространство. Лукашенко также открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев "провоцирует Россию", чтобы оправдать кровавое вторжение Путина", - заявили в британском МИД.

Напомним, что два месяца назад Великобритания ввела в отношении Беларуси ряд санкций, включая 35-процентное повышение пошлин на ряд товаров, происходящих из этой страны, и санкции в отношении президента Лукашенко и высокопоставленных чиновников из-за продолжающегося нарушения прав человека и подрыва ими демократии в Беларуси.