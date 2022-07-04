Великобританії запровадила нові секторальні санкції проти Білорусі

Уряд Великобританії з 5 липня запроваджує нові економічні санкції проти Білорусі через те, що режим Олександра Лукашенка продовжує активно сприяти військовому вторгненню Росії в Україну. Про це йдеться у повідомленні британського Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності націй.

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Пакет санкцій поширює деякі важливі обмеження щодо Росії на Білорусь, включаючи заборони на імпорт та експорт товарів, який оцінюється у суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зокрема, йдеться про заборону на експорт товарів нафтопереробки; компонентів передових технологій, зокрема таких, які використовуються при квантових обчисленнях; предметів розкоші, включаючи британські витвори мистецтва та дизайнерські сумки. У свою чергу, заборонено імпорт до Великобританії білоруського чавуну та сталі.

Уряд Великобританії також обмежує доступ Білорусі до британського сектору фінансових послуг, запроваджуючи заборону великій кількості білоруських компаній випускати боргові зобов'язання та цінні папери у Лондоні.

"Білоруський режим активно сприяв путінському вторгненню, дозволивши Росії використовувати свою територію, щоб вчепитися в Україну, запускаючи війська та ракети зі свого кордону та запускаючи російські літаки через свій повітряний простір. Лукашенко також відкрито підтримав наратив Кремля, стверджуючи, що Київ "провокує Росію", щоб виправдати криваве вторгнення Путіна", - заявили у британському МЗС.

Нагадаємо, що два місяці тому Великобританія ввела щодо Білорусі низку санкцій, включаючи 35-відсоткове підвищення мит на низку товарів, що походять з цієї країни, і санкції щодо президента Лукашенка і білоруських високопосадовців через порушення прав людини і підрив ними демократії Білорусі.