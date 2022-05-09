Великобританія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на £1,7 млрд

Увечері 8 травня Великобританія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

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Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Як зазначають у британському уряді, новий пакет санкцій "має ще більше послабити військову машину лідера країни-агресора Володимира Путіна".

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб перешкодити цілям Путіна в Україні і зупинити його незаконне вторгнення. Цей далекоглядний пакет санкцій завдасть подальшої шкоди російській військовій машині. Це частина ширших скоординованих зусиль багатьох країн, які налякані поведінкою Росії і націлені застосувати нашу економіку, щоб переконати Путіна змінити курс", - йдеться у повідомленні.

У Лондоні очікують, що нові санкції призведуть до того, що загальна вартість товарів, які зазнали повних або часткових імпортно-експортних санкцій після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, становитиме майже 5 мільярдів доларів.

Нові санкції включають підвищення мит на 35% і заборону на експорт певних товарів.

При цьому нові імпортні мита охоплять товари на суму 1,73 мільярда доларів, включаючи платину та паладій, від яких залежить Росія.

Підкреслюється, що РФ є однією з провідних країн-виробників платини і паладію, експорт яких залежить від Великобританії.

Також передбачено заборону на експорт хімікатів, пластмас, гуми та важкого машинного обладнання на суму понад 308 мільйонів доларів.

Зазначимо, Великобританія запровадила ембарго на товари із Росії загальною вартістю 1 млрд фунтів.

Нагадаємо, раніше Великобританія запровадила санкції проти металургійної та гірничодобувної компанії Evraz, найбільшим акціонером якої є російський олігарх Роман Абрамович.