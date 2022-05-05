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Промышленность
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Британия ввела санкции против металлургической компании Evraz Абрамовича

Великобритания заморозила активы Evraz Абрамовича
Великобритания заморозила активы Evraz Абрамовича

Великобритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей компании Evraz, крупнейшим акционером которой является российский олигарх Роман Абрамович.

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Об этом говорится в сообщении правительства Британии.

Отмечается, что новые санкции введены против металлургической и горнодобывающей компании Evraz, которая производит 28% колесных пар и 97% рельсов в России. 

Это имеет жизненно важное значение, поскольку Россия использует железную дорогу для перемещения ключевых военных поставок и войск на линию фронта в Украине.

“Наряду с существующими мерами, эти действия будут еще больше сдерживать компании, работающие в стратегических секторах в России”, - говорится в сообщении правительства Британии.

Свежие санкции и замораживание активов означает, что ни один британский подданный или компания не могут вести с подсанкционными предприятиями бизнес. 

Санкции также подразумевают замораживание активов компании на территории Британии.

"Evraz plc является зарегистрированной в Великобритании холдинговой компанией, входящей в группу компаний по производству стали и горнодобывающей промышленности", - говорится в документе.

Evraz поддерживает правительство России путем ведения бизнеса в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в добывающем, транспортном и строительном секторах.

Отмечается, что основные направления деятельности Evraz находятся в России, где они являются крупным работодателем.

"Эти санкции еще больше разрушат финансовые резервы Путина и экономику, а также поддержат продолжающееся сопротивление Украины", - подчеркнули в правительстве Британии. 

Отметим, Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович, которому принадлежит 28,64% Evraz. 

Напомним, Британия заморозила 10 миллиардов долларов двух бизнес-партнеров российского олигарха Романа Абрамовича. Такая сумма является рекордной.

Также в офшорной зоне острова Джерси заморожены более 7 млрд долларов, которые принадлежат российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Автор:
Светлана Манько