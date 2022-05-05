Британія запровадила санкції проти металургійної компанії Evraz Абрамовича

Великобританія запровадила санкції проти металургійної та гірничодобувної компанії Evraz, найбільшим акціонером якої є російський олігарх Роман Абрамович.

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Про це йдеться у повідомленні уряду Британії.

Зазначається, що нові санкції введено проти металургійної та гірничодобувної компанії Evraz, яка виробляє 28% колісних пар та 97% рейок у Росії.

Це має життєво важливе значення, оскільки Росія використовує залізницю для переміщення ключових військових постачань та військ на лінію фронту в Україні.

"Поряд з існуючими заходами, ці дії ще більше стримуватимуть компанії, що працюють у стратегічних секторах у Росії", - йдеться у повідомленні уряду Британії.

Свіжі санкції та заморожування активів означає, що жоден британський підданий чи компанія не можуть вести із підсанкційними підприємствами бізнес.

Санкції також мають на увазі заморожування активів компанії на території Британії.

"Evraz plc є зареєстрованою у Великій Британії холдинговою компанією, що входить до групи компаній з виробництва сталі та гірничодобувної промисловості", - йдеться в документі.

Evraz підтримує уряд Росії шляхом ведення бізнесу у галузях, що мають стратегічне значення для уряду Росії, а саме у видобувному, транспортному та будівельному секторах.

Зазначається, що основні напрямки діяльності Evraz знаходяться у Росії, де вони є великим роботодавцем.

"Ці санкції ще більше зруйнують фінансові резерви Путіна та економіку, а також підтримають опір України, що триває", - підкреслили в уряді Британії.

Зазначимо, Evraz - велика вертикально інтегрована металургійна та гірничодобувна компанія та один із найбільших виробників ванадію у світі. Найбільший акціонер – Роман Абрамович, якому належить 28,64% Evraz.

Нагадаємо, Британія заморозила 10 мільярдів доларів двох бізнес-партнерів російського олігарха Романа Абрамовича. Така сума є рекордною.

Також в офшорній зоні острова Джерсі заморожено понад 7 млрд доларів, які належать російському олігарху Роману Абрамовичу.