Великобритания заморозила $10 миллиардов на счетах двух бизнес-партнеров Абрамовича

Великобритания заморозила 10 миллиардов долларов двух бизнес-партнеров российского олигарха Романа Абрамовича. Такая сумма является рекордной.

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Об этом пишет Reuters.

Агентство сообщает, что арестована сумма в 10 миллиардов долларов на счетах директора футбольного клуба "Челси" Евгения Тененбаума и делового партнера Абрамовича Давида Давидовича.

Абрамович передал им две свои компании — Ervington Investments Limited и Norma Investments — в день вторжения России в Украину 24 февраля.

Лондон объясняет санкционное давление тем, что нацеливается на круг людей, ближайших к Кремлю, что должно ослабить военную машину Путина.

"Мы затягиваем маховик военной машины президента России Владимира Путина и нацеливаемся на круг людей, наиболее близких к Кремлю. Мы будем продолжать вводить санкции до тех пор, пока Путин не потерпит неудачу в Украине", — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Отметим, в офшорной зоне острова Джерси заморожены более 7 млрд долларов, которые принадлежат российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Напомним, правительство Великобритании опубликовало новый список тех, к кому применены санкции в связи с агрессией по отношению к Украине. В него вошли более 200 компаний и физических лиц.