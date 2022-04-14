Франция заморозила недвижимость, принадлежащую россиянам, на 500 млн евро

Замороженные активы будут принадлежать их владельцам, но они не смогут их продать или сдавать в аренду.

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Французское правительство заявляет, что заморозит 33 объекта недвижимости на Французской Ривьере, в Париже и других местах, принадлежащие российским олигархам, находящимся под санкциями из-за войны в Украине. Об этом сообщает Euronews.

В совокупности элитная недвижимость оценивается на 500 млн евро.

Роскошный замок с видом на Средиземное море на мысе Антиб, который, как сообщается, принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, является одним из объектов недвижимости, который также будет заморожен.

Замороженные активы по-прежнему будут принадлежать их владельцам, и они могут продолжать в них жить. Но недвижимость нельзя продать или сдавать в аренду.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Франция заморозила или арестовала российские активы на сумму почти 24 миллиарда евро, в том числе три яхты, четыре транспортных корабля, шесть вертолетов и три произведения искусства, а также финансовые активы и недвижимость.

Напомним, что Великобритания ввела санкции против более 200 компаний и физических лиц из РФ и "ЛДНР".