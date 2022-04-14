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Франция заморозила недвижимость, принадлежащую россиянам, на 500 млн евро
Замороженные активы будут принадлежать их владельцам, но они не смогут их продать или сдавать в аренду.
Французское правительство заявляет, что заморозит 33 объекта недвижимости на Французской Ривьере, в Париже и других местах, принадлежащие российским олигархам, находящимся под санкциями из-за войны в Украине. Об этом сообщает Euronews.
В совокупности элитная недвижимость оценивается на 500 млн евро.
Роскошный замок с видом на Средиземное море на мысе Антиб, который, как сообщается, принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, является одним из объектов недвижимости, который также будет заморожен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Замороженные активы по-прежнему будут принадлежать их владельцам, и они могут продолжать в них жить. Но недвижимость нельзя продать или сдавать в аренду.
Отметим, что с начала полномасштабной войны Франция заморозила или арестовала российские активы на сумму почти 24 миллиарда евро, в том числе три яхты, четыре транспортных корабля, шесть вертолетов и три произведения искусства, а также финансовые активы и недвижимость.
Напомним, что Великобритания ввела санкции против более 200 компаний и физических лиц из РФ и "ЛДНР".