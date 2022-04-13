Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Франция заморозила российские активы на 23,7 млрд евро

флаг франции
Флаг Франции. Фото: pixabay.com

Из-за вторжения РФ в Украину Франция заморозила активы российских лиц и компаний, которые попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщило Министерство финансов Франции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Основная часть замороженных средств — активы российского Центрального банка РФ. Их стоимость составляет 22,8 млрд. евро.

Перечень активов включает 33 объекта общей стоимостью 573,6 миллиона евро, в том числе недвижимость на курортах.

Заблокированы также банковские счета, три яхты, шесть вертолетов и три произведения искусства.

Ранее Центральный банк Багамских островов обнаружил на счетах финансовых учреждений своей страны около 3 млрд долларов, владельцы которых так или иначе связаны с Российской Федерацией.

В то же время Каймановы Острова заморозили 7,3 млрд долларов активов граждан Российской Федерации и компаний из РФ.

Автор:
Сергей Горелов