Каймановы Острова заморозили российские активы на $7,3 млрд

Каймановы Острова заморозили 7,3 млрд долларов активов граждан Российской федерации и компаний из РФ.

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Об этом сообщает Cayman Compass со ссылкой на Управление финансовой отчетности (FRA) Каймановых Островов.

Как отмечает издание, Каймановы Острова применяют британские санкции как часть заморских территорий Великобритании.

Таким образом, власти страны согласовали более 800 решений о замораживании активов российских физических и юридических лиц.

По информации источников, власти Каймановых островов создали рабочую группу, которая будет принимать решение по реализации санкций против России в ответ на вторжение в Украину.

Рабочую группу возглавляет директор FRA. В ее состав входят представители канцелярии губернатора, Министерства финансовых услуг и торговли, Валютно-финансового управления Каймановых островов, Управления гражданской авиации, Морского управления, Главного реестра, Земельного кадастра, Таможенного и пограничного контроля и Каймановых островов, Бюро финансовых расследований.

Координировать межведомственное сотрудничество, политику и коммуникации будет Кабинет министров Каймановых островов.

Напомним, Евросоюз обнародовал пятый пакет санкций к РФ, который включает расширение перечня тех, к кому применят персональные меры.

ЕС также заморозил активы оружейного концерна "Калашников", ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", "Открытия", ряда компаний: "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Корпорация тактическое ракетное вооружение", АО "Росэлектроника" и АО "Арзамасский машиностроительный завод" и других.

В частности, в список попали: бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Кесаев, Саид Керимов, братья Ротенберги, Герман Греф, предполагаемые дочери Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова, совладелец концерна "Группа Альянс" Муса Бажаев, владелец ГК ЕСН Григорий Березкин, генеральный директор ПАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов.

Этот перечень пополнили и руководящие сотрудники росСМИ: Сергей Михайлов из ТАСС, Павел Гусев из "Московского комсомольца", Олег Добродеев из ВГТРК, Владимир Сунгоркин из "Комсомольской правды".

Ранее сообщалось, что Центральный банк Багамских островов обнаружил на счетах финансовых учреждений своей страны около 3 млрд долларов, владельцы которых так или иначе связаны с Российской Федерацией.

Источник фото: ua.depositphotos.com