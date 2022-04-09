Кайманові Острови заморозили російські активи на $7,3 млрд

Кайманові Острови заморозили 7,3 млрд доларів активів громадян Російської федерації та компаній із РФ.

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Про це повідомляє Cayman Compass із посиланням на Управління фінансової звітності (FRA) Кайманових Островів.

Як зазначає видання, Кайманові Острови застосовують британські санкції як частину заморських територій Великобританії.

Таким чином, влада країни погодила понад 800 рішень про заморожування активів російських фізичних та юридичних осіб.

За інформацією джерел, влада Кайманових островів створила робочу групу, яка прийматиме рішення щодо реалізації санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну.

Робочу групу очолює директор FRA. В її склад входять представники канцелярії губернатора, Міністерства фінансових послуг та торгівлі, Валютно-фінансового управління Кайманових островів, Управління цивільної авіації, Морського управління, Головного реєстру, Земельного кадастру, Митного та прикордонного контролю та Кайманових островів, Бюро фінансових розслідувань.

Координуватиме міжвідомче співробітництво, політику та комунікації Кабінет міністрів Кайманових островів .

Нагадаємо, Євросоюз оприлюднив п'ятий пакет санкцій до РФ, який включає розширення переліку тих, кого застосовують персональні заходи.

ЄС також заморозив активи збройового концерну "Калашников", ВТБ, "Новікомбанку", "Совкомбанку", "Відкриття", низки компаній: "Об'єднана двигунобудівна корпорація", "Корпорація тактичне ракетне озброєння", АТ "Роселектроніка" та АТ "Ар " та інших.

Зокрема, до списку потрапили: бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Кесаєв, Саїд Керімов, брати Ротенберги, Герман Греф, передбачувані дочки Володимира Путіна Катерина Тихонова та Марія Воронцова, співвласник концерну "Група Альянс" Муса Бажаєв, власник ДК ЄС ПАТ "Сургутнафтогаз" Володимир Богданов.

Цей перелік поповнили і керівні співробітники росЗМІ: Сергій Михайлов із ТАРС, Павло Гусєв із "Московського комсомольця", Олег Добродєєв з ВДТРК, Володимир Сунгоркін із "Комсомольської правди".

Раніше повідомлялося, що Центральний банк Багамських островів виявив на рахунках фінансових установ своєї країни близько 3 млрд. доларів, власники яких так чи інакше пов'язані з Російською Федерацією.

Джерело фото: ua. depositphotos. com