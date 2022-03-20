Россияне хранят на Багамских островах активы на $3 млрд – СМИ

Центральный банк Багамских островов обнаружил на счетах финансовых учреждений своей страны около 3 млрд долларов, владельцы которых так или иначе связаны с Российской Федерацией.

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Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного 18 марта на сайте Центробанка, сообщает Deutsche Welle.

По состоянию на 28 февраля 2022 года в багамских банках находилось около 420 млн долларов (379 млн евро) на депозитах и около 2,5 млрд долларов (2,2 млрд евро) на хранении или в виде трастовых активов с конечными бенефициарными собственниками из РФ или теми, кто имеет к ней отношение.

Как передает Reuters, эти активы относятся только к международному банковскому сектору. В эту сумму не вошли российские активы, которые могут храниться в багамских банках, работающих с местным населением.

По информации DW, 12 марта государственные финучреждения, регулирующие деятельность банковской деятельности и финансовых услуг, выпустили директиву по поводу недопустимости ведения бизнеса с физлицами и компаниями из России и Беларуси, находящимися под санкциями.

Багамские острова являются одной из популярнейших налоговых гаваней, в которой практически полностью отсутствует налогообложение. Это привлекает клиентов со всего мира, стремящихся открыть здесь офшорные счета.

При этом Багамы осудили российскую военную агрессию в Украине и приказали своим финансовым учреждениям прекратить все операции с российскими организациями, попавшими под санкции Запада.

Напомним, 14 марта постоянные представители стран-членов Европейского Союза (COREPER) поддержали четвертый пакет санкций против России в связи с войной в Украине.

Под санкции попали новые юридические и физические лица, также ограничения коснутся нескольких секторов экономики России.

Ранее Европейский Союз решил внести в санкционный список 160 россиян в связи с вторжением РФ в Украину. В список вошли, в частности, олигархи, члены Совета Федерации России, а также банковский сектор Беларуси.

Европейский Союз также исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций.

В свою очередь США запретили импорт нефти и газа из России, а также наложили запрет на ввоз из России алкоголя, бриллиантов и морепродуктов.

Кроме этого, группа американских сенаторов разработала законопроект, который предусматривает запрет Российской Федерации использовать золотые запасы для смягчения последствий международных санкций.