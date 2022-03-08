США хотят оставить Россию без золотых запасов

Группа американских сенаторов разработала законопроект, который предусматривает запрет Российской Федерации использовать золотые запасы для смягчения последствий международных санкций.

Как сообщает Axios, международные санкции заморозили активы РФ в иностранной валюте, однако запасы золота могут спасти страну от дефолта.

Законопроект представили сенаторы Ангус Кинг (штат Мэн), Джон Корнин (штат Техас), Билл Хагерти (штат Теннесси) и Мэгги Хассан (штат Техас).

По информации издания, проект закона направлен на то, чтобы лишить возможности Россию продавать золотые запасы, а также применять санкции к американским организациям, которые занимаются торговлей золотом, перевозкой его из резервов российского Центробанка или продают этот драгметалл любым доступным способом в России.

"Огромные запасы золота в России – один из немногих оставшихся активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Накладывая санкции на эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить все более дорогостоящую военную кампанию Путина", – говорится в заявлении сенаторов.

На сегодняшний день золотовалютные резервы России составляют около 132 млрд долларов.

Напомним, Белый дом 2 марта объявил новые санкции, которые США вводят против России и Беларуси из-за военного вторжения в Украину.

Перед этим Европейский Союз ввел санкции в отношении 26 граждан России за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кроме этого, Европейский Союз исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций.