США хочуть залишити Росію без золотих запасів

Група американських сенаторів розробила законопроєкт, який передбачає заборону Росії використовувати золоті запаси для пом'якшення наслідків міжнародних санкцій.

Як повідомляє Axios, міжнародні санкції заморозили активи РФ в іноземній валюті, проте запаси золота можуть урятувати країну від дефолту.

Законопроєкт представили сенатори Ангус Кінг (штат Мен), Джон Корнін (штат Техас), Білл Хагерті (штат Теннессі) та Мегі Хассан (штат Техас).

За інформацією видання, проєкт закону спрямований на те, щоб позбавити можливості Росію продавати золоті запаси, а також застосовувати санкції до американських організацій, які займаються торгівлею золотом, перевезенням його з резервів російського Центробанку або продають цей дорогоцінний метал у будь-який доступний спосіб у Росії.

"Величезні запаси золота в Росії — один з небагатьох активів, що залишилися, які Путін може використати, щоб утримати економіку своєї країни від подальшого падіння. Накладаючи санкції на ці запаси, ми можемо ще більше ізолювати Росію від світової економіки і ускладнити дедалі дорожчу військову кампанію Путіна", – йдеться у заяві сенаторів.

На сьогоднішній день золотовалютні резерви Росії становлять близько 132 млрд доларів.

Нагадаємо, Білий дім 2 березня оголосив нові санкції, які США вводять проти Росії та Білорусі через воєнне вторгнення в Україну.

Перед цим Європейський Союз запровадив санкції щодо 26 громадян Росії за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Крім цього, Європейський Союз виключив сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, що є основою глобальних транзакцій.