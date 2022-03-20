Росіяни зберігають на Багамських островах активи на $3 млрд — ЗМІ

Центральний банк Багамських островів виявив на рахунках фінансових установ своєї країни близько 3 млрд доларів, власники яких так чи інакше пов'язані з Російською Федерацією.

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Про це свідчать дані звіту, опублікованого 18 березня на сайті Центробанку, повідомляє Deutsche Welle.

Станом на 28 лютого 2022 року в багамських банках знаходилося близько 420 млн доларів (379 млн євро) на депозитах і близько 2,5 млрд доларів (2,2 млрд євро) на зберіганні або у вигляді трастових активів з кінцевими бенефіціарними власниками РФ чи тими, хто має до неї відношення.

Як передає Reuters, ці активи належать лише до міжнародного банківського сектору. У цю суму не увійшли російські активи, які можуть зберігатись у багамських банках, які працюють із місцевим населенням.

За інформацією DW, 12 березня державні фінустанови, що регулюють діяльність банківської діяльності та фінансових послуг, випустили директиву щодо неприпустимості ведення бізнесу з фізособами та компаніями з Росії та Білорусі, які перебувають під санкціями.

Багамські острови є однією з найпопулярніших податкових гаваней, де практично повністю відсутнє оподаткування. Це приваблює клієнтів з усього світу, які прагнуть відкрити тут офшорні рахунки.

Багами засудили російську військову агресію в Україні і наказали своїм фінансовим установам припинити всі операції з російськими організаціями, які потрапили під санкції Заходу.

Нагадаємо, 14 березня постійні представники країн-членів Європейського Союзу (COREPER) підтримали четвертий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з війною в Україні.

Під санкції потрапили нові юридичні та фізичні особи, також обмеження стосуватимуться кількох секторів економіки Росії.

Раніше Європейський Союз вирішив внести до списку санкцій 160 росіян у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. До списку увійшли зокрема олігархи, члени Ради Федерації Росії, а також банківський сектор Білорусі.

Європейський Союз також виключив сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка є основою глобальних транзакцій.

У свою чергу США заборонили імпорт нафти і газу з Росії, а також наклали заборону на ввезення з Росії алкоголю, діамантів і морепродуктів.

Крім цього, група американських сенаторів розробила законопроєкт, який передбачає заборону Росії використовувати золоті запаси для пом'якшення наслідків міжнародних санкцій.