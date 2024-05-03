У 2024 році рівень безробіття зменшиться до 14,2%, а зарплати продовжать збільшуватися - НБУ

Швидке зростання попиту на працівників в умовах обмеженої пропозиції призвело до скорочення рівня безробіття.

За даними НБУ, ця стійка тенденція, яку з другого півріччя минулого року відображають опитування ДГ (що є орієнтирами стану ринку праці офіційної статистики), стала причиною уточнення оцінок НБУ рівня безробіття в минулому році (до 18.2%), а також поліпшення прогнозу. Так, рівень безробіття зменшиться до 14.2% у 2024 році та 10–12% у 2025–2026 роках.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Однак рівень безробіття все ще перевищуватиме показники до повномасштабного вторгнення через зміни в структурі економіки, зовнішню та внутрішню міграцію, нерівномірне за регіонами та галузями відновлення, а відтак – посилення невідповідності потреб працедавців і навичок працівників. Це зумовлює збереження значної структурної складової безробіття, що стримуватиме зниження його рівня на прогнозному горизонті.

Визначальним чинником складного стану ринку праці стане повільне повернення мігрантів в Україну через їх адаптацію до життя за кордоном та відновлення трудової міграції. Через невідповідності між попитом та пропозицією робочої сили на початку 2024 року, як і в 2023 році, зберігався тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями.

У звіті НБУ зазначається, що зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях та резюме на сайтах пошуку роботи. Подальше зростання зарплат у 2024 році внаслідок посилення конкуренції за працівників, особливо висококваліфікованих, підтверджується й планами підприємств. Крім дефіциту кадрів, на підвищенні зарплат позначилося й підвищення МЗП (на 6% із січня та ще майже на 13% із квітня 2024 року).

Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі, кажуть в НБУ. Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями.

На прогнозному горизонті м'яка фіскальна політика разом із подальшим підвищенням реальних заробітних плат у приватному секторі зумовлюватиме зростання приватного споживання темпами 5–9% на рік. Споживчий попит підживлюватиметься збільшенням зайнятості та поверненням мігрантів у країну, резюмують в НБУ.

Рівень безробіття в Україні

Раніше повідомлялося, що кількість зареєстрованих непрацевлаштованих громадян зросла в березні на 7,9% - до 118,5 тис., здебільшого за рахунок збільшення четвертий місяць поспіль чисельності безробітних жінок, зокрема за минулий місяць - на 7,6 тис., до 91,9 тис.

Згідно з даними, кількість безробітних збільшилася також і серед осіб віком до 35 років - на 2,3 тис., до 27,1 тис. Така тенденція триває із січня 2024 року.