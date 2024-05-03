В 2024 году уровень безработицы уменьшится до 14,2%, а зарплаты продолжат увеличиваться – НБУ

Быстрый рост спроса на работников в условиях ограниченного предложения привел к сокращению уровня безработицы.

По данным НБУ, эта устойчивая тенденция, которую со второго полугодия прошлого года отражают опросы ДГ (являющиеся ориентирами состояния рынка труда официальной статистики), явилась причиной уточнения оценок НБУ уровня безработицы в прошлом году (до 18.2%), а также улучшения прогноза. Так, уровень безработицы снизится до 14.2% в 2024 году и 10–12% в 2025–2026 годах.

Об этом говорится в отчете НБУ.

Однако уровень безработицы все еще будет превышать показатели до полномасштабного вторжения из-за изменений в структуре экономики, внешней и внутренней миграции, неравномерного по регионам и отраслям восстановления, а затем – усиления несоответствия потребностей работодателей и навыков работников. Это приводит к сохранению значительной структурной составляющей безработицы, что будет сдерживать снижение его уровня на прогнозном горизонте.

Определяющим фактором сложного состояния рынка труда станет медленный возврат мигрантов в Украину из-за их адаптации к жизни за границей и возобновления трудовой миграции. Из-за несоответствия между спросом и предложением рабочей силы в начале 2024 года, как и в 2023 году, сохранялось давление в сторону повышения заработных плат как со стороны претендентов на работу, так и повышения зарплат работодателями.

В отчете НБУ говорится, что зарплаты повышались высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на сайтах поиска работы. Дальнейший рост зарплат в 2024 году в результате усиления конкуренции за работников, особенно высококвалифицированных, подтверждается и планами предприятий. Кроме дефицита кадров, на повышении зарплат сказалось и повышение МЗП (на 6% с января и почти на 13% с апреля 2024 года).

Затруднения с поиском квалифицированных работников работодателями в условиях оживления экономической активности будут обуславливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе, говорят в НБУ. Поэтому уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности, благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями.

На прогнозном горизонте мягкая фискальная политика вместе с дальнейшим повышением реальных зарплат в частном секторе будет обуславливать рост частного потребления темпами 5–9% в год. Потребительский спрос будет подпитываться увеличением занятости и возвращением мигрантов в страну, резюмируют в НБУ.

Уровень безработицы в Украине

Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных нетрудоустроенных граждан выросло в марте на 7,9% - до 118,5 тыс., в основном за счет увеличения четвертый месяц подряд численности безработных женщин, в том числе за прошлый месяц - на 7,6 тыс., до 91, 9 тыс.

Согласно данным, количество безработных увеличилось также и среди лиц в возрасте до 35 лет – на 2,3 тыс., до 27,1 тыс. Такая тенденция продолжается с января 2024 года.