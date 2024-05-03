Из-за нехватки квалифицированных работников в Украине растет заработная плата

В начале 2024 года, как и в 2023 году, в Украине наблюдается повышение заработных плат из-за нехватки работников. Компании предлагали более высокие зарплаты, как для привлечения новых сотрудников, так и для содержания существующих.

Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Потребность работодателей в квалифицированных кадрах на фоне оживления экономической активности будет стимулировать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе.

Согласно отчету, о росте доходов населения свидетельствуют косвенные показатели оценки доходов, повышение предложенных ставок в вакансиях и ожидаемое вознаграждение в резюме на сайтах трудоустройства. Планы предприятий также подтверждают дальнейший рост зарплат в 2024 году из-за усиленной конкуренции за высококвалифицированных работников.

Ожидается, что уже в 2025 году реальные заработные платы превысят довоенный уровень и продолжат расти, в частности, из-за конкуренции с зарубежными работодателями. Мягкая фискальная политика вместе с повышением зарплат в частном секторе будет способствовать росту частного потребления на 5-9% ежегодно. Потребительский спрос также будет поддерживаться повышением занятости и возвращением трудовых мигрантов.

Кроме роста зарплат НБУ прогнозирует, что уровень безработицы уменьшится до 14.2% в 2024 году и 10–12% в 2025–2026 годах.

В отчете сказано, что быстрый рост спроса на работников в условиях ограниченного предложения привел и к сокращению уровня безработицы, хотя он все еще будет превышать показатели до полномасштабного вторжения из-за изменений в структуре экономики, внешней и внутренней миграции, неравномерной по регионам и отраслям восстановления, а затем – усиление несоответствия потребностей работодателей и навыков работников.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2025-2026

Кроме дефицита кадров, на повышении зарплат сказалось увеличение минимальной заработной платы на 6% с января и почти на 13% с апреля 2024 года.

Ранее правительство озвучило прогнозируемую минимальную зарплату и прожиточный минимум в 2025-2026 годах. Впрочем, эти показатели пока официально не утверждены.

Прогнозируемый размер минимальной зарплаты в 2025 году:

с 1 января 2025 года – 8 370 грн/мес;

с 1 января 2026 года – 8 956 грн/мес.

Прогнозируемый размер прожиточного минимума в 2025 году составит:

на одного человека – 3 183 грн/мес;

на ребенка до 6 лет – 2 794 грн/мес;

на ребенка от 6 до 18 лет – 3 484 грн/мес;

на одно трудоспособное лицо – 3 301 грн/мес;

на одно лицо, утратившее трудоспособность – 2 573 грн/мес.

В 2026 году прогнозируемый размер прожиточного минимума будет составлять:

на одного человека – 3 431 грн/мес;

на ребенка до 6 лет – 3 012 грн/мес;

на ребенка от 6 до 18 лет – 3 756 грн/мес;

на одно трудоспособное лицо – 3 558 грн/мес;

на одно лицо, утратившее трудоспособность – 2 774 грн/мес.

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