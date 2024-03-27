С 1 апреля повысится минимальная зарплата: как вырастут компенсации работодателям

Повышение размера минимальной заработной платы в Украине, которое состоится с 1 апреля 2024 года, повлияет на размер компенсационных выплат работодателям.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

Отмечается, что с 1 апреля 2024 года согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" минимальная заработная плата в Украине повысится до 8 тыс. гривен. В этой связи изменится размер некоторых выплат, касающихся сферы занятости, размер которых согласован с минимальной зарплатой.

Компенсация за трудоустройство зарегистрированных безработных

Так, размер компенсации за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех, кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного более 1 месяца, теперь составит 8 тыс. грн (50% фактических расходов на оплату труда, но не больше размера минимальной заработной платы). Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев на каждый нечетный месяц работы работника.

Инфографика: Государственная служба занятости

Компенсация за трудоустройство молодежи среди зарегистрированных безработных (в возрасте до 25 лет - у которых страховой стаж менее 12 месяцев; в возрасте до 35 лет - на первое рабочее место; уволенных со срочной военной/альтернативной службы - на первое рабочее место) увеличится до 4 тыс. грн. (не более 50 процентов минимальной заработной платы). Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев на каждый нечетный месяц работы работника.

Компенсация за трудоустройство граждан, находящихся в статусе зарегистрированного безработного свыше 1 месяца и имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве или находящихся в статусе зарегистрированного безработного свыше 6 месяцев , повысится до 3520 грн (не более двойного размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от размера минимальной заработной платы. Продолжительность такой компенсации составляет 12 месяцев за каждый нечетный месяц работы работника.

Компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц во время действия военного положения с 1 апреля 2024 года будет составлять 8 тыс. грн (1 минимальная зарплата за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда). Продолжительность такой компенсации составляет не более 3 месяцев, для людей с инвалидностью не более 6 месяцев.

В то же время компенсация расходов работодателя на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости ВПЛ увеличится до 16 тыс. грн (не выше двух размеров минимальной заработной платы или исчисленной из нее соответствующей суммы в случае, когда лицо работало неполный месяц). Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев, для лиц с дополнительными гарантиями в трудоустройстве 12 месяцев, за каждый нечетный месяц.

Увеличится и размер пособия по частичной безработице в расчете на одного работника или ФЛП – до 4 тыс. грн (не выше 50% размера минимальной заработной платы). Продолжительность такой помощи составляет не более 180 календарных дней в течение 36 месяцев.

Максимальный размер оплаты труда за участие в общественно-полезных работах тоже возрастет и с 1 апреля составит 12 тыс. грн в месяц (не более полутора размеров минимальной заработной платы за полностью выполненную месячную норму труда).

Справка

С начала 2024 года компенсационными программами Киевского МЦЗ воспользовались 295 столичных работодателей, которые получили выплаты на сумму более 7 млн грн.

Напомним, работодатели, адаптировавшие рабочие места для работников с инвалидностью, теперь могут получить возмещение расходов от государства через электронный портал "Дія". С начала запуска программы более 100 работодателей воспользовались этой возможностью, получив компенсации на общую сумму почти 7 млн. грн.

Добавим, что в 2023 году государство выплатило более 180 млн грн компенсаций более чем 8 тысячам работодателей за трудоустройство более 14 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Минимальная зарплата в 2025 и 2026 годах

Правительство дало прогноз, какой будет минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2025-2026 годах.

Прогнозируемый размер минимальной зарплаты в 2025 году:

с 1 января 2025 года – 8 370 грн/мес;

с 1 января 2026 года – 8 956 грн/мес.

Прожиточный минимум в 2025-2026 годах

Прогнозируемый размер прожиточного минимума в 2025 году составит:

на одного человека – 3 183 грн/мес;

на ребенка до 6 лет – 2 794 грн/мес;

на ребенка от 6 до 18 лет – 3 484 грн/мес;

на одно трудоспособное лицо – 3 301 грн/мес;

на одно лицо, утратившее трудоспособность – 2 573 грн/мес.

В 2026 году прогнозируемый размер прожиточного минимума будет составлять:

на одного человека – 3 431 грн/мес;

на ребенка до 6 лет – 3 012 грн/мес;

на ребенка от 6 до 18 лет – 3 756 грн/мес;

на одно трудоспособное лицо – 3 558 грн/мес;

на одно лицо, утратившее трудоспособность – 2 774 грн/мес.

Следует отметить, что размер минимальной зарплаты в 2025-2026 годах еще не утвержден, а прогнозируемый правительством.

Фото: ua.depositphotos.com