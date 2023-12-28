Кабмин увеличил компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ

Кабинет министров Украины увеличил сроки и размеры предоставления работодателям компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство переселенцев и ВПЛ с инвалидностью. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 27 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Правительство увеличило общую продолжительность предоставления компенсации расходов с двух до трех месяцев работодателю за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и до 6 месяцев - за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Кроме того, изменится и сам размер компенсаций. Если раньше они выплачивались исходя из суммы 6700 грн в месяц, то теперь такие компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января составит 7100 грн, а с 1 апреля – 8000 грн.

"То есть, если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит право на компенсацию до 24 тысяч гривен за такое лицо. Если это будет ВПЛ из числа лиц с инвалидностью, то такие выплаты могут составлять до 48 тысяч гривен на каждого соответствующего работника", - подытожила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Предполагается, что на реализацию данной программы на 2024 год будет выделено 350 млн грн.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров разрешил предоставление компенсаций за трудоустройство ВПЛ недавно созданному бизнесу. Получить компенсацию за трудоустройство таких лиц теперь может предприятие, которое было создано после полномасштабного вторжения. Для участия в программе ему нужно предоставить налоговую отчетность за последний отчетный период на дату подачи заявления на получение компенсации, а не за 2021 год, как это было раньше.

Уточнено, что компенсация предоставляется работодателю именно при трудоустройстве ВПЛ, получивших статус после 24 февраля 2022 года. Кроме того, предусмотрено введение центрами занятости мониторинга сохранения занятости работников.

По данным Минэкономики, в 2022 году программой воспользовалось более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 миллионов гривен за то, что взяли на работу около 18 тысяч ВПЛ.

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