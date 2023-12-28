Кабмін збільшив компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО

Кабінет міністрів України збільшив строки и розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування переселенців та ВПО з інвалідністю. Таке рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів України 27 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та до 6 місяців – за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 грн, а з 1 квітня – 8000 грн.

"Тобто, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тисяч гривень за таку особу. Якщо це буде ВПО з числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тисяч гривень на кожного відповідного працівника", - підсумувала заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Передбачається, що на реалізацію зазначеної програми на 2024 рік буде виділено 350 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів дозволив надання компенсацій за працевлаштування ВПО нещодавно створеному бізнесу. Отримати компенсацію за працевлаштування таких осіб відтепер може підприємство, яке було створено після повномасштабного вторгнення. Для участі в програмі йому потрібно надати податкову звітність за останній звітній період на дату подання заяви на отримання компенсації, а не за 2021 рік, як це було раніше.

Уточнено, що компенсація надається роботодавцю саме за працевлаштування ВПО, які отримали статус після 24 лютого 2022 року. Крім того, передбачено запровадження центрами зайнятості моніторингу збереження зайнятості працівників.

За даними Мінекономіки, в 2022 році програмою скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 мільйонів гривень за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч ВПО.

Фото: ua.depositphotos.com