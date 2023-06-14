В Україні поширили компенсації за працевлаштування ВПО на бізнес, створений після 2021 року

Кабінет міністрів дозволив надання компенсацій за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб нещодавно створеному бізнесу. Відповідні зміни уряд вніс до порядку надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці ВПО ще 6 червня. Втім, відповідну постанову №568 в Міністерстві економіки прокоментували лиш тиждень по тому.

Зазначається, що отримати компенсацію за працевлаштування ВПО відтепер може підприємство, яке було створено після повномасштабного вторгнення: для участі в програмі йому потрібно надати податкову звітність за останній звітній період на дату подання заяви на отримання компенсації, а не за 2021 рік, як це було раніше.

Уточнено, що компенсація надається роботодавцю саме за працевлаштування ВПО, які отримали статус після 24 лютого 2022 року. Крім того, передбачено запровадження центрами зайнятості моніторингу збереження зайнятості працівників.

Нагадаємо, уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців в квітні 2022 року. Метою програми є пришвидшення адаптації людей, що змушені були переїхати з небезпечних регіонів, та підвищити рівень зайнятості серед населення.

За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж двох місяців.

За даними Мінекономіки, в 2022 році програмою скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 мільйонів гривень за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч ВПО.