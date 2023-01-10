Уряд продовжив програму компенсацій бізнесу за працевлаштування ВПО, збільшивши виплати до 6700 гривень

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, завдяки чому вона продовжить свою дію у 2023 році. Як повідомляє Міністерство економіки, таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 10 січня.

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Рішення передбачає доповнення механізмів фінансування програми, зокрема, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (в межах фінансових можливостей) та інших джерел, не заборонених законодавством.

"Запропоновані зміни дозволять продовжити в 2023 році реалізацію даної програми, яка є затребуваною серед роботодавців. Минулого року нею скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 мільйонів гривень за те, що взяли на роботу майже 16,5 тисячі внутрішніх переселенців", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Прогнозні витрати фонду на 2023 рік складають 308 мільйонів гривень при прогнозному працевлаштуванні 23 тисяч осіб. При цьому, як повідомив на засіданні Кабміну голова уряду Денис Шмигаль, розмір компенсації вирішено збільшити до 6700 гривень, що стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб.

"Важливою складовою підтримки ВПО є компенсації роботодавцям за їх працевлаштування – 6500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця. Минулого року роботодавцям у межах цієї програми виплатили майже 199 мільйонів гривень. Тепер ухвалюємо рішення, згідно з яким сума компенсації зросте до 6700 гривень", - вказав він.

Нагадаємо, що ця програма була запроваджена у квітні 2022 року. Її метою є пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати з небезпечних регіонів, та підвищити рівень зайнятості серед населення. Розмір виплати дорівнював розміру мінімальної зарплати, встановленій на той час. Втім, з жовтня її розмір становить вже 6700 гривень.