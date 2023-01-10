Кабмин продолжил программу компенсаций бизнесу за трудоустройство ВПЛ, увеличив выплаты до 6700 гривен

Кабинет министров внес изменения в порядок выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, благодаря чему она продолжит свое действие в 2023 году. Как сообщает Министерство экономики, такое решение было принято на заседании правительства 10 января.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Решение предусматривает дополнение механизмов финансирования программы, в частности за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы (в пределах финансовых возможностей) и других источников, не запрещенных законодательством.

"Предложенные изменения позволят продолжить в 2023 году реализацию данной программы, которая востребована среди работодателей. В прошлом году ею воспользовались более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 миллионов гривен за то, что взяли на работу почти 16,5 тысячи внутренних переселенцев", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Прогнозные расходы фонда на 2023 год составляют 308 миллионов гривен при прогнозном трудоустройстве 23 тысяч человек. При этом, как сообщил на заседании Кабмина глава правительства Денис Шмыгаль, размер компенсации решено увеличить до 6700 гривен, что будет стимулировать бизнес более активно привлекать на свои предприятия внутренне перемещенных лиц.

"Важной составляющей поддержки ВПЛ являются компенсации работодателям за их трудоустройство - 6500 гривен в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца. В прошлом году работодателям в рамках этой программы выплатили почти 199 миллионов гривен. Теперь принимаем решение, согласно которому сумма компенсации вырастет до 6700 гривен", – указал он.

Напомним, что эта программа была введена в апреле 2022 года. Ее целью является ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать из опасных регионов, и повысить уровень занятости среди населения. Размер выплаты был равен размеру минимальной зарплаты, установленной на то времени. Однако с октября ее размер составляет 6700 гривен.