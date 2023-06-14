В Украине распространили компенсации за трудоустройство ВПЛ на бизнес, созданный после 2021 года

Кабинет министров разрешил предоставление компенсаций за трудоустройство внутренне перемещенных лиц недавно созданному бизнесу. Соответствующие изменения правительство внесло в порядок предоставления работодателям компенсации расходов на оплату труда ВПЛ еще 6 июня. Впрочем, соответствующее постановление №568 в Министерстве экономики прокомментировали лишь спустя неделю.

Отмечается, что получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ теперь может предприятие, которое было создано после полномасштабного вторжения: для участия в программе ему нужно предоставить налоговую отчетность за последний отчетный период на дату подачи заявления на получение компенсации, а не за 2021 год, как это было ранее.

Уточнено, что компенсация предоставляется работодателю именно за трудоустройство ВПЛ, получивших этот статус после 24 февраля 2022 года. Кроме того, предусмотрено введение центрами занятости мониторинга сохранения занятости работников.

Напомним, что правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года. Целью программы является ускорение адаптации людей, которые были вынуждены переехать из опасных регионов, и повысить уровень занятости среди населения.

За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение двух месяцев.

По данным Минэкономики, в 2022 году программой воспользовалось более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 миллионов гривен за то, что взяли на работу около 18 тысяч ВПЛ.