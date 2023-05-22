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У регіонах планують запустити програми з працевлаштування переселенців
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала обласним військовим адміністраціям розробити регіональні програми щодо внутрішньо переміщених осіб, які, зокрема, передбачали б заходи щодо їх працевлаштування.
Про це вона заявила за підсумками наради з представники Мінреінтеграції, Мінекономіки, Міносвіти, Державної служби зайнятості, обласних військових адміністрацій та інших відомств, повідомила 22 травня пресслужба відомства.
Міністерка вважає, що у майбутньому такі програми сприятимуть поверненню до країни українців, які отримали тимчасовий прихисток за кордоном.
Наразі у Мінреінтеграції розглядують можливість залучення міжнародних донорів до співфінансування цих програм.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Програми також мають передбачати перенавчання внутрішніх переселенців. Верещук впевнена, що це дасть їм можливість працевлаштуватися за новою професією.
"Перспективною є програма ваучерів на навчання, які можуть отримати ВПО працездатного віку. З початку року центри зайнятості вже видали понад 4 тисячі таких ваучерів", — додали у відомстві
Нагадаємо, що нещодавно уряд утворив Координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Його робота є одним із пунктів операційного плану з реалізації нещодавно ухваленої стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.