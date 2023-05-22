У регіонах планують запустити програми з працевлаштування переселенців

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала обласним військовим адміністраціям розробити регіональні програми щодо внутрішньо переміщених осіб, які, зокрема, передбачали б заходи щодо їх працевлаштування.

Про це вона заявила за підсумками наради з представники Мінреінтеграції, Мінекономіки, Міносвіти, Державної служби зайнятості, обласних військових адміністрацій та інших відомств, повідомила 22 травня пресслужба відомства.

Міністерка вважає, що у майбутньому такі програми сприятимуть поверненню до країни українців, які отримали тимчасовий прихисток за кордоном.

Наразі у Мінреінтеграції розглядують можливість залучення міжнародних донорів до співфінансування цих програм.

Програми також мають передбачати перенавчання внутрішніх переселенців. Верещук впевнена, що це дасть їм можливість працевлаштуватися за новою професією.

"Перспективною є програма ваучерів на навчання, які можуть отримати ВПО працездатного віку. З початку року центри зайнятості вже видали понад 4 тисячі таких ваучерів", — додали у відомстві

Нагадаємо, що нещодавно уряд утворив Координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Його робота є одним із пунктів операційного плану з реалізації нещодавно ухваленої стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.