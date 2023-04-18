Кабмін створив штаб із соціалізації ВПО у приймаючих громадах: хто його очолив

Кабінет міністрів утворив Координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке ініціювало таке рішення.

Цей консультативно-дорадчий орган уряду очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук, яка, окрім самого МінТОТ, очолює також Координаційний штаб з питань деокупованих територій та Координаційний штаб з виїзду громадян України з окупованих Росією територій через треті країни.

Зазначається, що робота нового штабу є одним із пунктів операційного плану з реалізації нещодавно ухваленої стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

Коордштаб покликаний посилити взаємодію органів виконавчої влади у питаннях інтеграції внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання. Йдеться, зокрема, про розвиток потенціалу приймаючих громад для забезпечення ВПО передбаченими законодавством адміністративними, соціальними та культурними послугами.

"Ухвалене сьогодні рішення – це черговий крок послідовної державної політики з підтримки внутрішньо переміщених осіб. Якщо минулого року ми реагували на масову евакуацію населення, то наразі актуальними є питання соціалізації й інтеграції ВПО у приймаючих громадах, тобто повернення цих громадян до нормального життя. А ці питання вимагають від держави виваженої, послідовної політики", – наголосила Верещук.

Крім того, Мінреінтеграції ініціювало створення при обласних військових адміністраціях консультативно-координаційних центрів з підтримки населення, а також рад ВПО як органів самоорганізації внутрішніх переселенців.