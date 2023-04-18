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Кабмін створив штаб із соціалізації ВПО у приймаючих громадах: хто його очолив
Кабінет міністрів утворив Координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке ініціювало таке рішення.
Цей консультативно-дорадчий орган уряду очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук, яка, окрім самого МінТОТ, очолює також Координаційний штаб з питань деокупованих територій та Координаційний штаб з виїзду громадян України з окупованих Росією територій через треті країни.
Зазначається, що робота нового штабу є одним із пунктів операційного плану з реалізації нещодавно ухваленої стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.
Коордштаб покликаний посилити взаємодію органів виконавчої влади у питаннях інтеграції внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання. Йдеться, зокрема, про розвиток потенціалу приймаючих громад для забезпечення ВПО передбаченими законодавством адміністративними, соціальними та культурними послугами.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ухвалене сьогодні рішення – це черговий крок послідовної державної політики з підтримки внутрішньо переміщених осіб. Якщо минулого року ми реагували на масову евакуацію населення, то наразі актуальними є питання соціалізації й інтеграції ВПО у приймаючих громадах, тобто повернення цих громадян до нормального життя. А ці питання вимагають від держави виваженої, послідовної політики", – наголосила Верещук.
Крім того, Мінреінтеграції ініціювало створення при обласних військових адміністраціях консультативно-координаційних центрів з підтримки населення, а також рад ВПО як органів самоорганізації внутрішніх переселенців.