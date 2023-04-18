Кабмин создал штаб по социализации ВПЛ в принимающих общинах: кто его возглавил

Кабинет министров создал Координационный штаб по обеспечению реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, инициировавшее такое решение.

Этот консультативно-совещательный орган правительства возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук, которая, кроме самого МинВОТ, возглавляет также Координационный штаб по вопросам оккупированных территорий и Координационный штаб по выезду граждан Украины с оккупированных Россией территорий через третьи страны.

Отмечается, что работа нового штаба является одним из пунктов операционного плана по реализации недавно принятой стратегии государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года.

Коордштаб призван усилить взаимодействие органов исполнительной власти в вопросах интеграции внутренне перемещенных лиц по новому месту жительства. Речь идет, в частности, о развитии потенциала принимающих общин для обеспечения ВПЛ предусмотренными законодательством административными, социальными и культурными услугами.

"Принятое сегодня решение – это очередной шаг последовательной государственной политики по поддержке внутренне перемещенных лиц. Если в прошлом году мы реагировали на массовую эвакуацию населения, то сейчас актуальны вопросы социализации и интеграции ВПЛ в принимающих общинах, то есть возвращение этих граждан к нормальной жизни. А эти вопросы требуют от государства взвешенной, последовательной политики", – подчеркнула Верещук.

Кроме того, Минреинтеграции инициировало создание при областных военных администрациях консультативно-координационных центров поддержки населения, а также советов ВПЛ как органов самоорганизации внутренних переселенцев.