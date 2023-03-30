Украинцы со статусом ВПЛ лидеры по среднему чеку при покупке товаров, - исследование

Результаты исследования компании "Делойт Украина" показали, что с началом полномасштабного вторжения украинцы стали меньше тратить деньги и реже покупать почти все категории товаров. Сколько денег и на какие товары тратили украинцы в 2022 году - читайте в материале.

Несмотря на то, что согласно официальной статистике цены в 2022 году выросли более чем на 25%, средний чек украинцев уменьшился на продукты питания – на 8%, на электронику и бытовую технику – на 11%, на детские товары – на треть.

В целом, после полномасштабного вторжения России украинцы стали меньше тратить денег и реже покупать товары. О сокращении частоты покупок в категории "Лекарственные средства и медицинские услуги" сообщили от 25% респондентов и до 63% опрошенных в категории "Посещение заведений питания".

Расходы на продукты питания выросли у 33% украинцев, а у 35% – снизились. Об остальных категориях товаров – более 42%–55% респондентов сообщили о снижении своих расходов.

О росте активности покупок сообщила значительно больше средней части украинцев со статусом ВПЛ. Так, частота покупок выросла на продукты питания, алкоголь, готовую еду, бытовую химию, электронику, мебель и продукты для дома и ремонта.

Категории товаров, на которых украинцы экономили

После 24 февраля 2022 года большинство украинцев пытаются экономить при покупке любых товаров. В зависимости от категории товаров экономить склонны от 47% до 86% опрошенных украинцев, совершающих соответствующие покупки.

Меньше всего экономят на лекарственных средствах, детских товарах и товарах двойного назначения.

На продуктах питания и готовой пище экономят больше всего жители северных областей (80% и 85% соответственно), меньше всего – западных (65% и 78%).

Меньше средних показателей экономят респонденты со статусом ВПЛ в таких категориях, как "Продукты питания", "Косметические средства", "Товары домашнего потребления и бытовая химия", "Готовая еда", "Тактическое снаряжение или товары двойного назначения".

Потребительское поведение при покупке продуктов питания и алкогольных напитков

В 2022 году средняя частота покупки продуктов украинцами в традиционных магазинах составила 15,3 раза в течение месяца, снизившись на 10% по сравнению с прошлым годом (17 раз в 2021 году). Кроме того, снизилась и средняя стоимость покупок украинцев – сейчас тратят на одну покупку в среднем 798 грн, что на 8% меньше, чем в 2021 году.

Несмотря на то, что респонденты всех возрастов одинаково склонны посещать оффлайн-магазины, частота совершения покупок продуктов питания среди них несколько отличается. Украинцы в возрасте 18-27 лет посещают офлайн-магазины в среднем с частотой 13 раз в месяц, тогда как у людей старших возрастов этот показатель составляет 15-16 раз в месяц.

Существенное отличие среди разных возрастов существует относительно среднего чека за один поход в магазин. Больше всего тратят респонденты в возрасте 18–27 лет, их средний чек составляет 1380 грн, что на 16% больше, чем в 2021 году. В то же время прошлогодняя тенденция уменьшения среднего чека с увеличением возраста респондентов сохранилась. Украинцы младшего возраста тратят на одну покупку на 42% больше, чем среднестатистический украинец, и в 3,1 раза больше, чем пожилые люди.

Средний чек выехавших за границу украинцев выше, чем у внутренне перемещенных лиц и у тех, кто не менял место жительства, и превышает средний среди всех опрошенных на 14%. Однако эта категория респондентов реже покупает продукты – почти на 19% реже, чем ВПЛ.

Что касается алкогольных напитков, подавляющее большинство украинцев (почти 81%) покупают алкогольные напитки в традиционных магазинах, однако, по сравнению с 2021 годом (88%), этот показатель существенно уменьшился, почти достигнув уровня времен локдауна 2020 года (78%).

В среднем респонденты покупают алкогольную продукцию в традиционных магазинах с частотой 3,3 раза в месяц и тратят на одну покупку 488 грн. По сравнению с 2021 годом средняя частота покупок алкогольной продукции в офлайн-магазинах уменьшилась на 38% (с 5,3 до 3,3 раза в месяц). В то же время, сумма, которую в среднем тратят украинцы за один раз, почти не изменилась (в 2021 году – 498 грн).

Доля покупателей алкогольной продукции самая большая среди представителей возрастной категории 28-42 года (82%). Также эта категория респондентов чаще всего совершает покупки в течение месяца (4 раза), однако тратит на отдельную покупку примерно на 20% меньше, чем респонденты 18–27 лет (533 грн против 682 грн). Также после достижения возраста 28–42 лет наблюдается тенденция постепенного снижения склонности к покупке алкоголя по всем показателям.

Внутри перемещенные лица больше других склонны покупать алкогольные напитки офлайн (так поступает 89% из них). Также эта категория украинцев в среднем чаще всего совершает такие покупки (примерно 4 раза в месяц), тратя больше (500 грн).

Жители городов-миллионников – рекордсмены как по частоте, так и по средней стоимости покупок этой категории товаров. Они на треть чаще совершают такие покупки (более 4,4 раза в месяц), тратя в полтора раза больше денег (723 грн), чем все украинцы в среднем.

При этом украинцев, покупающих алкогольную продукцию в онлайн-магазинах, значительно меньше, чем посетителей оффлайн-магазинов: в среднем 26% совершеннолетних украинцев покупают алкогольную продукцию онлайн. В 2021 году этот показатель составлял 41%, то есть с прошлого года доля уменьшилась более чем в полтора раза.

Особенности покупательной активности в зависимости от смены места жительства

Украинцы со статусом ВПЛ являются лидерами по среднему чеку в 13 категориях из 21 исследованных. В основном онлайн покупают продукты питания, одежду и обувь, бытовая химия, лекарства. А в традиционных магазинах в основном покупают готовую еду, посещают питание, косметические средства, детские товары, мебель.

Независимо от формата магазина ВПЛ являются лидерами среднего чека в категории "Алкогольные напитки" и "Строительные материалы, товары для ремонта, строительства и DIY".

Самая высокая частота совершения покупок – у украинцев со статусом ВПЛ. Они являются бесспорными лидерами по частоте покупок во всех категориях товаров, кроме товаров для детей в традиционных магазинах, где лидерство за уехавшими за границу украинцами.