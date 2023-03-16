Прогнозировать дальнейшее восстановление спроса невозможно: как массированные ракетные атаки повлияли на рынок e-commerce

Игроки рынка e-commerce рассказали Delo.ua, как массированные ракетные атаки на энергетическую систему на протяжении пяти месяцев и веерные отключения света повлияли на работу онлайн-магазинов и поведение покупателей. Также о том, как происходит восстановление рынка, когда графики отключений электроэнергии почти перестали действовать.

По данным Promodo, самой болезненной для украинского e-commerce стала первая массированная атака на энергетическую систему в октябре 2022 года, когда трафик упал на 27%, а доход на 60,68%. Показатели удалось восстановить за следующие 2-3 дня, но после введения плановых веерных отключений света у всех ритейлеров наблюдалось значительное проседание как по трафику, так и по доходу.

Очередной обстрел, который также произошел в октябре прошлого года, повлек за собой падение дохода на 25%, а трафика на 12%. Игроки рынка отмечали, что в день обстрелов, если массово пропадает свет и интернет, может быть просадка в 20%–50% заказов. Однако в таком случае украинцы совершали отложенные покупки в течение следующих суток. Именно из-за отключения света изменились и покупки украинцев – вырос спрос на павербанки, power-станции, генераторы, инверторы, диодное освещение и прочее.

Обстрелы украинских городов и энергетической инфраструктуры продолжались. Одна из ракетных атак в середине ноября повлекла за собой падение дохода на 20,53% и трафика на 17,02%, если сравнивать с атакой в начале месяца. В конце ноября продажи упали в среднем на 43%, а трафик снизился почти вдвое, на 46%. Однако из-за рекламных кампаний показатели стремительно пошли вверх.

В Цитрус улучшение ситуации с продажами начали наблюдать в конце ноября. В этот период количество активных пользователей увеличилось на 20% с последующей тенденцией к росту.

"Это можно объяснить тем, что с октября люди адаптировались к новым условиям и смогли вернуться к привычным покупкам. В дни массированных обстрелов пользователи, по понятным причинам, были не так активны, но уже на следующий день количество покупок и посещений сайта возвращались к среднестатистической норме. Но и этот показатель меняется со временем", – говорят в Цитрус.

В Цитрус добавили, что во время отключений света, больше всего спрос вырос на зарядные станции и павербанки. Также клиенты активно обновляли свои старые смартфоны и ноутбуки на модели с более выносливыми аккумуляторами, спрос на эту категорию товаров вырос на 50%.

Существенное влияние отключения света на рынок e-commerce было в январе 2023 года. В этот период, по оценкам украинского онлайн-ритейлера Rozetka, рынок просел на 15% в посещениях сайтов e-commerce. Тогда более активно, чем сейчас, на сайте покупали павербанки и генераторы.

"В феврале произошло восстановление ожидаемого уровня спроса, прежде всего, за счет отложенного спроса января. Прогнозировать дальнейшее восстановление спроса пока невозможно из-за большого количества факторов, влияющих на уровень спроса и высокой чувствительности покупателей к этим факторам", - комментирует пресс-служба онлайн-ритейлера Rozetka.

Уже в конце февраля графики отключений электроэнергии перестали действовать, но активность клиентов радикально не изменилась за последние недели, говорят в АЛЛО. Количество посетителей сайта allo.ua не изменилось, равно как и время: в субботу и воскресенье трафик растет по сравнению с рабочими днями.

В тот момент украинцы уже не покупали массово павербанки и другую технику, которая необходима при отключениях света. Поэтому в АЛЛО наблюдалось уменьшение количества онланйн-покупок на 5% за счет спада спроса на энергооборудование. Средний чек, напротив, вырос на 5%.

"В январе и феврале 2023 года генераторов стали покупать меньше. Объем продаж повербанков вернулся к довоенному уровню. Сейчас запросы клиентов возвращаются к обычным. В целом месяц февраль - ежегодно это время общего спада покупательной активности клиентов после новогоднего и отсутствия повышенного спроса на товары", – комментирует пресс-служба АЛЛО.

В Фокстрот рассказали, что и интернет-магазин должен работать и быть эффективным звеном в бизнесе, а для этого нужно привлекать аудиторию при любых внешних факторах. То есть прямой трафик, когда пользователь сам находит и заходит на сайт, составляет лишь незначительную часть общего трафика.

"В отличие от физических магазинов, расположенных на уже существующем физическом трафике, интернет-магазины основную часть трафика закупают в соответствии с существующими таргетами. То есть если нужно на сайт привести, например, 10 000 человек, мы их находим и приводим без привязки к ситуации с электричеством", - говорит e-commerce директор сети Фокстрот Кирилл Попов-Черкасов.

К тому же примерно 75% составляет трафик с мобильных устройств – смартфонов, планшетов и ноутбуков, которые имеют достаточный уровень автономной работы и не требуют постоянного подключения к электрической сети.

"Поскольку значительный процент посещений происходят за счет рекламных каналов, вопрос в том – становится ли конкуренция больше при ограниченной аудитории? Да – конкуренция растет и стоимость привлечения трафика тоже. С уменьшением ограничивающих факторов и увеличением общей аудитории возможностей для ее привлечения становится больше, и мы видим это по росту общего рынка онлайн-покупок", - комментируют в Фокстрот.

Кирилл Попов-Черкасов отметил, что сейчас тенденция положительная, рынок восстанавливается. Сейчас в компании наблюдают постепенное восстановление классических товарных категорий, по которым последовал отложенный спрос.

Он добавил, что аудитория по понятным причинам значительно уменьшилась, покупательная способность стала ниже. Но с другой стороны многие перешли на покупки в онлайн, то есть есть некоторая компенсация потерь онлайн-аудитории.

"Украина по уровню сервиса и развития именно омниканальных моделей бизнеса занимает одно из первых мест в Европе. То есть у нас очень хорошая сервисная база, которая покрывает всю цепь – от совершения покупки до быстрого и удобного получения товара. Это безоговорочное преимущество и основной драйвер для дальнейшего восстановления и роста онлайн-рынка, в том числе за счет покупателей, которые в этом году в некоторой степени вынуждены впервые воспользовались именно онлайн-магазинами и имели возможность протестировать удобство сервиса", - резюмирует e-commerce директор сети Фокстрот.

Пользователи изменили свои приоритеты в покупках, но необходимость в качественных средствах связи и инструментах для работы сейчас острее, чем когда-либо, говорят в Цитрус. При этом за последний месяц люди почти полностью вернулись к привычным покупкам. Сейчас люди начали готовиться к теплому сезону и покупают электротранспорт. Средний чек практически не изменился.