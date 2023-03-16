Прогнозувати подальше відновлення попиту наразі неможливо: як масовані ракетні атаки вплинули на ринок e-commerce

Гравці ринку e-commerce розповіли Delo.ua, як масовані ракетні атаки на енергетичну систему протягом п'яти місяців та віялові відключення світла вплинули на роботу онлайн-магазинів і поведінку покупців. Та про те, як відбувається відновлення ринку, коли графіки відключень електроенергії майже перестали діяти.

За даними Promodo найболючішою для українського e-commerce стала перша масована атака на енергетичну систему в жовтні 2022 року, коли трафік впав на 27%, а дохід на 60,68%. Показники вдалось відновити за наступні 2-3 дні, але після запровадження планових віялових відключень світла у всіх рітейлерів спостерігалось значне просідання як за трафіком, так і за доходом.

Черговий обстріл, який також відбувся в жовтні минулого року, спричинив падіння доходу на 25%, а трафіку на 12%. Гравці ринку зазначали, що безпосередньо в день обстрілів, якщо масово пропадає світло та інтернет, може бути просадка у 20%–50% замовлень. Однак в такому випадку українці робили відкладені покупки протягом наступних діб. Саме через відключення світла змінились і покупки українців - виріс попит на павербенки, power-станції, генератори, інвертори, діодне освітлення та інше.

Обстріли українських міст і енергетичної інфраструктури продовжувались. Одна з ракетних атак у середені листопада спричинила падіння доходу на 20,53% і трафіку на 17,02%, якщо порівнювати з атакою на початку місяця. В кінці листопада продажі впали в середньому на 43%, а трафік знизився майже вдвічі, на 46%. Проте через рекламні кампанії показники стрімко пішли вгору.

В Цитрус покращення ситуації з продажами почали спостерігати наприкінці листопада. У цей період кількість активних користувачів збільшилася на 20% з подальшою тенденцією до зростання.

"Це можна пояснити тим, що з жовтня люди адаптувалися до нових умов та змогли повернутися до звичних покупок. У дні масованих обстрілів користувачі, зі зрозумілих причин, були не такі активні, але вже наступного дня кількість покупок та відвідувань сайту поверталися до середньостатистичної норми. Але й цей показник змінюється з часом", - кажуть в Цитрус.

В Цитрус розповіли, що під час відключень світла, найбільше попит виріс на зарядні станції та павербанки. Також клієнти активно оновлювали свої старі смартфони та ноутбуки на моделі з більш витривалими акумуляторами, попит на цю категорію товарів виріс на 50%.

Суттєвий вплив відключення світла на ринок e-commerce був у січні 2023 року. В цей період за оцінками українського онлайн-ритейлера Rozetka ринок просів на 15% у відвідуваннях сайтів e-commerce. Тоді більш активно, ніж зараз, на сайті купували павербанки та генератори.

“В лютому відбулось відновлення очікуваного рівня попиту передусім за рахунок відкладеного попиту січня. Прогнозувати подальше відновлення попиту наразі неможливо через велику кількість факторів, що впливають на рівень попиту та високу чутливість покупців до цих факторів”, - коментує прес-служба онлайн-ритейлера Rozetka.

Вже наприкінці лютого графіки відключень електроенергії перестали діяти, але активність клієнтів радикально не змінилася впродовж останніх тижнів, кажуть в АЛЛО. Кількість відвідувачів сайту аllo.ua не змінилася, так само як і час: у суботу та неділю трафік зростає порівняно з робочими днями.

На той момент українці вже не купляли масово павербенки та іншу техніку, яка необхідна під час відключень світла. Тому в АЛЛО спостерігали зменшення кількості онланйн-покупок на 5% за рахунок спаду попиту на енергообладнання. Середній чек, навпаки, зріс на 5%.

"У січні та лютому 2023 року генераторів стали купувати менше. Обсяг продажів повербанків повернувся до довоєнного рівня. Зараз запити клієнтів повертаються до звичайних. Загалом, місяць лютий - щороку це час загального спаду купівельної активності клієнтів після новорічної та відсутності підвищеного попиту на товари", - коментує прес-служба АЛЛО.

У Фокстрот розповіли, що інтернет-магазин повинен працювати та бути ефективною ланкою у бізнесі, а для цього потрібно залучати аудиторію при будь-яких зовнішніх факторах. Тобто прямий трафік, коли користувач сам знаходить та заходить на сайт складає лише незначну частину загального трафіку.

"На відміну від фізичних магазинів, розташованих на вже існуючому фізичному трафіку, інтернет-магазини основну частину трафіку закуповують у відповідності з існуючими таргетами. Тобто, якщо потрібно на сайт привести, наприклад, 10 000 людей, ми їх знаходимо і приводимо без прив’язки до ситуації з електрикою", - каже e-commerce директор мережі Фокстрот Кирил Попов-Черкасов.

До того ж, приблизно 75% складає трафік з мобільних пристроїв – смартфонів, планшетів та ноутбуків, які мають достатній рівень автономної роботи і не потребують постійного підключення до електричної мережі.

"Оскільки значний відсоток відвідувань відбуваються за рахунок рекламних каналів, питання в тому – чи стає конкуренція більшою при обмеженій аудиторії? Так – конкуренція зростає і вартість залучення трафіку теж. Зі зменшенням обмежуючих факторів та збільшенням загальної аудиторії можливостей для її залучення стає більше, і ми бачимо це по зростанню загального ринку онлайн-покупок", - коментують у Фокстрот.

Кирил Попов-Черкасов зазначив, що наразі, тенденція позитивна, ринок відновлюється. Зараз в компанії спостерігають поступове відновлення класичних товарних категорій, за якими відбувся відкладений попит.

Він додав, що аудиторія, зі зрозумілих причин, значно зменшилась, купівельна спроможність стала нижчою. Але з іншого боку багато людей перейшли на покупки в онлайн, тобто є деяка компенсація втрат онлайн-аудиторії.

"Україна за рівнем сервісу та розвитку саме омніканальних моделей бізнесу займає одне з перших місць у Європі. Тобто в нас дуже гарна сервісна база, котра покриває весь ланцюг – від здійснення покупки до швидкого та зручного отримання товару. Це є беззаперечна перевага та основний драйвер для подальшого відновлення та зростання онлайн-ринку, в тому числі за рахунок тих покупців, котрі в цьому році в деякій мірі вимушено вперше скористалися саме онлайн-магазинами та мали змогу протестувати зручність сервісу", - резюмує e-commerce директор мережі Фокстрот.

Користувачі змінили свої пріоритети в покупках, але необхідність в якісних засобах звʼязку та інструментах для роботи зараз гостріша, ніж будь-коли, кажуть в Цитрус. При цьому за останній місяць люди майже повністю повернулися до звичних покупок. Зараз люди почали готуватись до теплого сезону та купують електротранспорт. Середній чек практично не змінився.