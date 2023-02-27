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У 2022 році українські рітейлери сплатили 56,6 млрд грн податків
За 12 місяців минулого року компанії галузі торгівлі заплатили 56,6 млрд грн податків та забезпечили роботою більше 304 000 працівників.
Про це свідчать дані опитування 57 торговельних компаній – членів Асоціації рітейлерів України, до складу якого входять понад 90 провідних українських та міжнародних торговельних компаній.
Найбільша частина цієї суми сплачених податків припадає на продуктовий рітейл. Наприклад, у 2022 році тільки корпорація АТБ сплатила 20,44 млрд грн податків і зборів. Згідно даних компанії, до державного бюджету у 2022 році було сплачено 13,65 млрд грн, до місцевих бюджетів – 4,32 млрд грн, цільові фонди отримали 2,47 млрд грн. Загальна сума сплачених АТБ податків та зборів майже на мільярд гривень перевищує показники попереднього року (19,45 млрд грн). А ще роком раніше цей показник становив 15,8 млрд грн.
"До війни рітейл знаходився в топ-5 найбільш прибуткових галузей економіки України. Але після початку повномасштабних бойових дій 24 лютого все кардинально змінилося. За неповний місяць бойових дій було закрито з тих чи інших причин близько третини торгових об’єктів/магазинів. І хоча рітейл поступово відновлюється, ця динаміка не відповідає відновленню прибутків у порівнянні з довоєнним часом. Незважаючи на це, галузь залишається одним із головних джерел бюджетних надходжень", – коментує Голова Асоціації рітейлерів України Андрій Жук.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Галузь роздрібної торгівлі є також одним із найбільших у країні роботодавців. У роботі 57 торговельних мереж, які взяли участь у дослідженні Асоціації рітейлерів України, на кінець грудня 2022 року було задіяно 304 482 співробітника.
Нагадаємо, що НАЗК внесло Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни.