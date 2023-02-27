У 2022 році українські рітейлери сплатили 56,6 млрд грн податків

За 12 місяців минулого року компанії галузі торгівлі заплатили 56,6 млрд грн податків та забезпечили роботою більше 304 000 працівників.

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Про це свідчать дані опитування 57 торговельних компаній – членів Асоціації рітейлерів України, до складу якого входять понад 90 провідних українських та міжнародних торговельних компаній.

Найбільша частина цієї суми сплачених податків припадає на продуктовий рітейл. Наприклад, у 2022 році тільки корпорація АТБ сплатила 20,44 млрд грн податків і зборів. Згідно даних компанії, до державного бюджету у 2022 році було сплачено 13,65 млрд грн, до місцевих бюджетів – 4,32 млрд грн, цільові фонди отримали 2,47 млрд грн. Загальна сума сплачених АТБ податків та зборів майже на мільярд гривень перевищує показники попереднього року (19,45 млрд грн). А ще роком раніше цей показник становив 15,8 млрд грн.

"До війни рітейл знаходився в топ-5 найбільш прибуткових галузей економіки України. Але після початку повномасштабних бойових дій 24 лютого все кардинально змінилося. За неповний місяць бойових дій було закрито з тих чи інших причин близько третини торгових об’єктів/магазинів. І хоча рітейл поступово відновлюється, ця динаміка не відповідає відновленню прибутків у порівнянні з довоєнним часом. Незважаючи на це, галузь залишається одним із головних джерел бюджетних надходжень", – коментує Голова Асоціації рітейлерів України Андрій Жук.

Галузь роздрібної торгівлі є також одним із найбільших у країні роботодавців. У роботі 57 торговельних мереж, які взяли участь у дослідженні Асоціації рітейлерів України, на кінець грудня 2022 року було задіяно 304 482 співробітника.

Нагадаємо, що НАЗК внесло Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни.