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Епіцентр побудує в Бучі новий сучасний ТРЦ: він стане найбільшим у Київській області
До річниці повномасштабного вторгнення компанія “Епіцентр” анонсувала будівництво масштабного торгово-розважального центру в Бучі. Він буде побудований замість ТЦ, який був зруйнований під час окупації міста .
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що в Бучі буде побудовано сучасний двоповерховий ТРЦ з торговою площею понад 60 000 кв. м.
Його загальна площа становитиме близько 100 000 кв. м, що в понад 5 разів більше за знищений ТЦ. Таким чином об'єкт стане не тільки найбільшим торговим об’єктом міста, але й одним з наймасштабніших ТРЦ всієї Київської області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В "Епіцентрі" вирішили презентувати проєкт 24 лютого, щоб показати українцям, що попри війну компанія не планує зупиняти розвиток та готова вкладати значні інвестиції у відбудову економіки. Білборд з проєктом нового "Епіцентру" з'явився в Бучі на місці знищеного торгового центру.
Компанія вже проводить підготовку до спорудження нового ТРЦ: завершила демонтаж конструкцій зруйнованого об’єкта та вийшла на фінальну стадію розробки архітектурного проєкту.
Окрім відділів, пов’язаних з будівництвом та облаштуванням осель, в цьому проєкті будуть реалізовані всі найсучасніші торгові концепти компанії. В тому числі продуктовий магазин Food Market, Аптека 100+, косметично-парфумерний бутік Mon Cheri, Садовий центр, дитячий магазин Epic, Intersport та інші.
При цьому ТРЦ в Бучі буде реалізований в новому для компанії концепті, коли частина торгових площ буде здана в оренду відомим українським та міжнародним операторам роздрібної торгівлі, розваг та громадського харчування.
Велику увагу в новому об’єкті також буде приділено безпеці персоналу та відвідувачів. Зокрема, окрім наземного паркувального майданчика, в ТЦ буде реалізовано підземний паркінг, в якому можна буде знайти прихисток під час повітряних тривог.
Щодо запровадження рішень енергоефективності, будівля одразу проєктується з використанням джерел альтернативної енергії ти системами рекуперації.
Поруч з ТЦ планується облаштувати пішохідну зону відпочинку із зеленими насадженнями та алеєю червоної калини, яка символізуватиме силу та незламність українського народу.
“Ми переконані, що будівництво сучасного Епіцентру в Бучі - знаковий проєкт. Буча стала символом болю та страждань українського народу, її відродження - початок нової історії. Розуміємо, що це більше соціальний, ніж комерційний проєкт. Але він дасть поштовх для відбудови регіону та, сподіваємось, поверне надію та впевненість людям, які тут живуть”, - підкреслив Петро Михайлишин, генеральний директор "Епіцентру".
Зазначимо, компанія "Епіцентр" у вересні 2022 року відкрила відразу два нових ТЦ в Києві та Львові загальною площею 120 000 кв. м.