Эпицентр построит в Буче новый современный ТРЦ: он станет самым большим в Киевской области

К годовщине полномасштабного вторжения компания "Эпицентр" анонсировала строительство масштабного торгово-развлекательного центра в Буче. Он будет построен вместо ТЦ, разрушенного во время оккупации города.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в Буче будет построен современный двухэтажный ТРЦ с торговой площадью более 60 000 кв. м.

Его общая площадь составит около 100 000 кв. м, что в более чем 5 раз больше уничтоженного ТЦ. Таким образом, объект станет не только крупнейшим торговым объектом города, но и одним из самых масштабных ТРЦ всей Киевской области.

В "Эпицентре" решили презентовать проект 24 февраля, чтобы показать украинцам, что, несмотря на войну, компания не планирует останавливать развитие и готова вкладывать значительные инвестиции в восстановление экономики. Биллборд с проектом нового "Эпицентра" появился в Буче на месте уничтоженного торгового центра.

Компания уже проводит подготовку к строительству нового ТРЦ: завершила демонтаж конструкций разрушенного объекта и вышла на финальную стадию разработки архитектурного проекта.

Кроме отделов, связанных со строительством и обустройством домов, в этом проекте будут реализованы все самые современные торговые концепты компании. В том числе продуктовый магазин Food Market, Аптека 100+, косметически парфюмерный бутик Mon Cheri, Садовый центр, детский магазин Epic, Intersport и другие.

При этом ТРЦ в Буче будет реализован в новом для компании концепте, когда часть торговых площадей будет сдана в аренду известным украинским и международным операторам розничной торговли, развлечений и общественного питания.

Большое внимание в новом объекте также будет уделено безопасности персонала и посетителей. В частности, кроме наземной парковочной площадки, в ТЦ будет реализован подземный паркинг, в котором можно будет найти убежище во время воздушных тревог.

Относительно введения решений энергоэффективности, здание сразу проектируется с использованием источников альтернативной энергии и системами рекуперации.

Рядом с ТЦ планируется обустроить пешеходную зону отдыха с зелеными насаждениями и аллеей красной калины, символизирующей силу и несокрушимость украинского народа.

“Мы убеждены, что строительство современного Эпицентра в Буче – знаковый проект. Буча стала символом боли и страданий украинского народа, ее возрождение – начало новой истории. Понимаем, что это больше социальный, чем коммерческий проект. Но он даст толчок для восстановления региона и, надеемся, вернет надежду и уверенность живущим здесь людям”, - подчеркнул Петр Михайлишин, генеральный директор "Эпицентра".

Отметим, что компания "Эпицентр" в сентябре 2022 года открыла сразу два новых ТЦ в Киеве и Львове общей площадью 120 000 кв. м.