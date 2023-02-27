В 2022 году украинские ритейлеры заплатили 56,6 млрд грн налогов

За 12 месяцев прошлого года компании в сфере торговли заплатили 56,6 млрд грн налогов и обеспечили работой более 304 000 работников.

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Об этом свидетельствуют данные опроса 57 торговых компаний – членов Ассоциации ритейлеров Украины, в состав которого входят более 90 ведущих украинских и международных торговых компаний.

Наибольшая часть этой суммы уплаченных налогов приходится на продуктовый ритейл. К примеру, в 2022 году только корпорация АТБ уплатила 20,44 млрд грн налогов и сборов. Согласно данным компании, в государственный бюджет в 2022 году было уплачено 13,65 млрд грн, в местные бюджеты – 4,32 млрд грн, целевые фонды получили 2,47 млрд грн. Общая сумма уплаченных АТБ налогов и сборов почти на миллиард гривен превышает показатели предыдущего года (19,45 млрд грн). А еще годом ранее этот показатель составил 15,8 млрд грн.

"До войны ритейл находился в топ-5 наиболее прибыльных отраслей экономики Украины. Но после начала полномасштабных боевых действий 24 февраля все кардинально изменилось. За неполный месяц боевых действий было закрыто по тем или иным причинам около трети торговых объектов/магазинов. И хотя ритейл постепенно восстанавливается, эта динамика не соответствует возобновлению доходов по сравнению с довоенным временем. Несмотря на это, отрасль остается одним из главных источников бюджетных поступлений", – комментирует глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

Отрасль розничной торговли также является одним из крупнейших в стране работодателей. В работе 57 торговых сетей, принявших участие в исследовании Ассоциации ритейлеров Украины, на конец декабря 2022 года было задействовано 304 482 сотрудника.

Напомним, что НАПК внесло Auchan в перечень международных спонсоров войны.