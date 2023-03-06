Rozetka запустилася у Польщі. Поки що в тестовому режимі

Український онлайн-ритейлер Rozetka запустив сайт у Польщі. На ньому можна купувати та замовляти товари з доставкою по всій країні. Сайт доступний як польською, так і українською мовами.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба компанії Rozetka.

Зазначається, що наразі сайт працює в тестовому режимі.

В асортименті онлайн-ритейлера вже є такі категорії, як побутова техніка, електроніка, одяг та взуття, дитячі товари, зоотовари, товари для дому, інструменти та інше. Вибір та кількість товарів на сайті швидко збільшується.

"Rozetka почала працювати у Польщі. Поки що в тестовому режимі: перевіряємо усі процеси, наповнюємо асортиментом сайт, налагоджуємо усі логістичні ланки. Розраховуємо, як на велику українську аудиторію (понад 2 млн українців проживають у Польщі), так і на місцеву", – говорить співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Як повідомили в компанії, оплатити замовлення на rozetka.pl можна карткою онлайн або при отриманні. Доставка здійснюється до поштоматів або кур'єром на вказану адресу по всій країні.

Нагадаємо, з вересня клієнти українського онлайн-ритейлера Rozetka можуть замовляти доставку товарів до Польщі. Послуга діє на тисячі найменувань з каталогу на сайті.