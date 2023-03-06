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Rozetka запустилася у Польщі. Поки що в тестовому режимі
Український онлайн-ритейлер Rozetka запустив сайт у Польщі. На ньому можна купувати та замовляти товари з доставкою по всій країні. Сайт доступний як польською, так і українською мовами.
Про це повідомила пресслужба компанії Rozetka.
Зазначається, що наразі сайт працює в тестовому режимі.
В асортименті онлайн-ритейлера вже є такі категорії, як побутова техніка, електроніка, одяг та взуття, дитячі товари, зоотовари, товари для дому, інструменти та інше. Вибір та кількість товарів на сайті швидко збільшується.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Rozetka почала працювати у Польщі. Поки що в тестовому режимі: перевіряємо усі процеси, наповнюємо асортиментом сайт, налагоджуємо усі логістичні ланки. Розраховуємо, як на велику українську аудиторію (понад 2 млн українців проживають у Польщі), так і на місцеву", – говорить співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.
Як повідомили в компанії, оплатити замовлення на rozetka.pl можна карткою онлайн або при отриманні. Доставка здійснюється до поштоматів або кур'єром на вказану адресу по всій країні.
Нагадаємо, з вересня клієнти українського онлайн-ритейлера Rozetka можуть замовляти доставку товарів до Польщі. Послуга діє на тисячі найменувань з каталогу на сайті.