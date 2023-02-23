Rozetka змогла збільшити мережу магазинів та вдвічі скоротила персонал за рік війни

Станом на 2023 рік мережа Rozetka налічує 297 торгових точок. Це більше, ніж було на початок повномасштабного вторгнення РФ. Оборот компанії в четвертому кварталі показав найкращий результат за всю історію.

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Про це розповів Forbes співвласник компанії Владислав Чечоткін.

За його словами, команда Rozetka скоротилася майже в два рази. До великої війни в компанії працювало близько 7000 співробітників. Наразі команда працює важче і виконує більше завдань.

Магазини Rozetka, що розташовані в прифронтових містах, працюють до 15:00 або 16:00.

"За GMV в четвертому кварталі 2022 року ми показали найкращий результат за свою історію", – зазначив Чечоткін.

Він додав, що прибуток за підсумками року впав суттєво, зокрема через втрати складів і магазинів.

"Йдеться не про "рази", а про "відсотки", – пояснив бізнесмен.

Чечоткін зауважив, що середній чек у Rozetka за підсумками року теж зменшився, через те, що українці стали більше заощаджувати.

У березні Чечоткін назвав свою компанію "пікіруючим літаком". За перші тижні війни її виторг упав з 4 млрд грн на місяць до 23 млн грн, склад було заблоковано, а покупці масово повертали товар. Однак "літак" зміг повернутись на траєкторію.

Річний виторг компанії до війни складав $2 млрд. До повномасштабного вторгнення Rozetka володіла 270 магазинами. Через війну 26 із них було втрачено.

У вересні 2022 року Rozetka запустила доставку до Польщі, а у серпні - сервіс обміну вживаної техніки на будь-які товари зі свого асортименту.