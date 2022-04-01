Rozetka змушена звільнити більшість співробітників через наслідки війни

Маркетплейс Rozetka різко втратив прибуток через початок повномасштабної російсько-української війни. Внаслідок цього компанія не може в повному обсязі виплачувати зарплати, а більшість працівників змушена звільнити.

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Про це повідомив засновник інтернет-магазину Владислав Чечеткін у листі до своїх співробітників, передає видання DUO.

До того ж упали продажі, а покупці почали повертати вже придбаний товар.

"Ми не можемо забезпечити роботою великої частини команди, яку збирали по крихтах і яка для нас дуже важлива. З багатьма ми будемо змушені попрощатися. Це величезний удар і я перепрошую у кожного з вас", - сказав Чечеткін.

Компанія повністю розпустила свій IT- відділ, тому що не може платити їм зарплату.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення інтернет-магазин повністю втратив 25 магазинів. Rozetka втратила велику частину своїх складів - вони або зруйновані або заблоковані.

Тепер Чечеткін планує наново запустити бізнес у Львові. При цьому там буде склад, який у п'ятдесят разів менший за київські.

"В останні 5 днів ми побачили позитивну динаміку. Ми побудували бомбосховища на складах під Києвом і люди змогли працювати, відчуваючи захищеність. Ми змогли налагодити логістику товарів, які потрібні українцям насамперед: харчових продуктів, ліхтариків, павербанків. Щоденна відвідуваність rozetka.com.ua виросла до мільйона людей. Так, це крихітки порівняно з січнем 2022, але все ж таки - це надія на краще", - додав співзасновник компанії.

Повний лист Чечеткіна. Фото: DUO

Чечеткін констатував наявність серйозних проблем у роботі компанії через російське військове вторгнення в Україну в перші дні вторгнення.

Він також наголошував на проблемах з логістикою: за словами співзасновника Rozetkа, блокпости в містах і на трасах дуже сильно уповільнюють рух, у зв'язку з чим доставка товару постачальників та поповнення магазинів, так само як і доставка в точці видачі логістичних операторів, відбувається зі значною затримкою. Крім того, компанія вже втратила багато офлайн-магазинів.

Зазначимо, що ще незадовго до війни, у грудні 2021 року, Rozetkа готувалася до виходу на IPO і роздумувала про купівлю одного з українських банків. У листопаді ж компанія вийшла на ринок Узбекистану.