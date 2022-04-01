Як український бізнес трансформується в умовах війни: досвід Intertop, Eurotrips та Rozetka

Зберегти бізнес в умовах війни — завдання надзвичайно складне та надзвичайно необхідне. Для того, щоб Збройні сили України боролися на фронті, у тилу має працювати економіка. Але очевидно, що ця робота утруднена через розрив виробничих і логістичних ланцюжків, постійних обстрілів російської армії і вимушеної внутрішньої міграції.

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Проте український бізнес, незважаючи на усі складнощі, продовжує працювати. Оптимізує витрати, змінює пріоритети та трансформується, але не зупиняється. Кореспондент Delo.ua Ілля Требор розповідає, як змінилася робота трьох бізнесів в Україні за перший місяць війни.

Intertop: "Бізнес — це живий організм, а економіці потрібний рух"

Директорка з маркетингу компанії Intertop Марія Самплавська каже, що перший крок трансформації вони зробили ще першого дня війни, перерахувавши зарплату всім співробітникам. Завдання цієї виплати було простим — забезпечити людей грошима для пересування. При цьому акціонери компанії вирішили, що у березні та квітні фінансово підтримають усіх співробітників. Окрім виплат працівникам із зони ризику (Буча, Ірпінь) допомагали вибратися — підключали службу безпеки, намагалися звільняти людей та вивозити їх.

Вже після цього розпочався порятунок матеріальних цінностей. Мережа має понад 150 магазинів по всій Україні, а в кожному регіоні були різні ситуації та різна логістика. Після цього компанія вирішила поступово запускати бізнес. Самплавська зазначає: вони розуміли, що економіці потрібний рух, потрібні гроші.

"З 1 квітня ми переходимо на спрощену систему оподаткування. Але ми це робимо не просто так, щоби економити гроші. Ми хочемо більше допомагати ЗСУ. Ми змінили нашу систему бонусів: прибрали систему, за якою бонус нараховували клієнтам, а з кожного продажу віддаємо 5% на підтримку ЗСУ. Думаю, працюватимемо з фондом "Повернись живим". Найближчими днями буде перший переклад", — пояснює вона.

Найскладнішим представниця компанії називає планування в умовах війни: незрозуміло, який із регіонів у якому стані буде найближчим часом; як довго триватиме війна та наскільки затягнеться повоєнний період. Однак у Intertop все одно намагаються складати якісь плани та прораховувати ризики.

Ми відкрили інтернет-магазин. З викликів перше, що спадає на думку, — не вистачало чоловіків. Багато хто пішов захищати країну, і ми продовжуємо їх підтримувати, платити зарплатню. Але у нас не лише IT-сектор постраждав, а навіть складські послуги, де потрібна фізична сила. Хоча ми закриваємо ці питання, шукаємо людей. Все в такому операційному порядку. Робота щодня. Марія Самплавська Директорка з маркетингу компанії Intertop

Директорка з маркетингу уточнює, що сьогодні ринок торгівлі не завмер — він працює і поступово оживає. Наприклад, у Києві, де зосереджена більша частина бізнесу компанії. Чудово показує себе і західний регіон країни через це внутрішню міграцію. При цьому з погляду маркетингу сьогодні всі витрати оптимізуються і всі інвестиції йдуть на необхідні напрямки: якщо потрібен пошук людей, то компанія інвестує в рекламу пошуку людей; якщо потрібно підвищити продажі — в інструменти, які продають.

"Останнього разу у нас працювало до 50 магазинів. У нас були магазини в Херсоні, Миколаєві. Ніколаєв — уже немає, Херсон в окупації. Буча, Ірпінь — про ці регіони ми взагалі зараз не говоримо. У Києві лише два магазини працюють. Київ головний регіон був. Два працює для клієнтів і один — на відвантаження, як склад для інтернет-магазину. В Одесі почали щось відчиняти, у Дніпрі. Це дуже тішить, коли можна відкрити", — каже вона.

Незважаючи на те, що щодо виплат у квітні вже прийнято рішення, про більш віддалену перспективу Самплавська говорить обережно. Наразі компанія не розуміє, який дохід може отримати у квітні. При цьому вона нагадує: бізнес — це живий організм, і якщо компанія зможе підтримувати своїх людей і зберігати робочі місця, то вона це робитиме.

Eurotrips Ukraine: "Працювати у складних умовах компанія навчилася за час ковіду"

Генеральний директор та керуючий партнер Eurotrips Ukraine Дмитро Яремкович каже, що, на жаль, туризм — це не те, що сьогодні потрібне всім. Більш того, війна помітно відкинула розвиток цієї галузі. Однак у їхній компанії все одно дивляться оптимістично вперед.

Він уточнює: вони спокійно ставляться до нинішніх проблем. І все тому, що пережили два роки ковіду. Яремкович уточнює, що його команда багато працювала, багато чого навчилася за цей час та запустила достатньо нових проєктів. Наприклад, крім автобусних турів вони почали рухатися у бік авіа- та корпоративних турів.

"Ми зберегли всю команду, платимо зарплати, донатимо гроші ЗСУ. Все відбувається трохи інакше, аніж відбувалося до ковіду, але ми трансформувалися. 25 лютого ми відразу ж увімкнулися, ще коли були у Києві. Відразу почали допомагати IT-компаніям з евакуацією. Були IT-бізнеси, які планували продовжувати працювати, і необхідно було швидко евакуювати людей і структури, щоб вони спокійно працювали", — каже Яремкович.

Після команда компанії розділилася на невеликі підкоманди. Частина співробітників займалася, наприклад, гуманітарною допомогою — завдяки розумінню логістики вони мали певну експертність у цьому питанні. Маркетингова команда відбирала та систематизувала величезну кількість інформації.

Ми проти еміграції, але ми за те, щоби жінки з дітьми виїхали з країни. Маленькі діти не повинні чути повітряну тривогу. І ми почали пояснювати, як правильно перетинати кордон, у чому різниця між різними статусами біженця та як взагалі його вибрати. Ми пояснювали, як перебратися до різних країн Європи, як там жити, як отримати гроші і як потім повернутись, коли ми переможемо. Дмитро Яремкович Генеральний директор та керуючий партнер Eurotrips Ukraine

Крім цього, компанія запустила виробництво відео, щоб продемонструвати, що в Україні достатньо перемог. Потім вони свої відео "пушили" через рекламу, показували у Росії, Білорусі. Але не лише — особлива увага приділялася Маріуполю та Харкову. Співпрацювала команда і з Червоним Хрестом: два тижні тому компанія допомогла налагодити логістичний хаб у Львові, аби гуманітарка рушила швидше.

Також зробили свій маленький фонд. Ми побачили, що йде багато допомоги людям централізовано, через великі компанії, через великі фонди, але адресна допомога часто не доходить. Ми для себе вирішили, що допомагатимемо конкретним людям, яких ми знаємо. Допомагати у конкретних місцях. Зібрали близько 750 тисяч грн, вирішуємо конкретні запити — їжа, ліки. Зовсім небагато мілітарі. Це не наш профіль. Ми просто трохи допомагали з брониками та касками", — каже Яремкович.

Rozetka: "Платформа для волонтерства та свій портал новин"

HRD компанії Rozetka Руслана Корж каже, що вони у себе напругу відчули ще в середині лютого — клієнти уповільнили свою активність, у тому числі і купівлю товарів. При цьому вона каже, що трансформація великого бізнесу є окремим викликом, адже у великого бізнесу гроші не на рахунках, а в товарі, дорозі, магазинах і планах на розвиток. Корж додає: найбільший онлайн-ритейлер в Україні планував за 2022 рік збільшитися на 30%, але одного дня всі плани перетворилися "на сумну картину".

"У день початку війни наш власник написав: найкраще, що ми можемо робити у цій ситуації, — спробувати утриматися, спробувати підтримувати наших клієнтів та робити сервіс максимально якісним. Наші склади знаходяться в основному в Броварах, і активні військові дії вплинули і на терміни доставки, і на можливості доставки. Нам складно було наймати людей у перші дні для відвантаження, сортування. Бізнеси мали дуже швидко зорієнтуватися, трансформувати свою взаємодію з людьми. У тому числі й ми", — каже HRD.

У перші дні війни компанія, незважаючи на тихий шок, зняла з сайту всі товари, які могли знадобитися ЗСУ, та віддала їх безкоштовно. Однак було й набагато складніше завдання — турбота про 7 тисяч співробітників. У перші дні Rozetka створила кілька специфічних каналів зв'язку, підлаштованих під військові дії.

Це дуже допомогло. Коли людина їде під Вінницею і розуміє, що треба переночувати, вона кидає повідомлення в чат і каже: я під Вінницею, дві людини, допоможіть знайти житло. І всі, хто був доступний, швидко включалися і починали допомагати. Інший напрямок — ми відкрили співтовариство RozetkaHelp. Надали адреси вільних волонтерів, яких знали. Створили майданчик, щоб наші працівники змогли волонтерити. Руслана Корж HRD компанії Rozetka

Третя важлива зміна, про яку розповідає представниця компанії, — створення порталу новин на базі маркетплейсу. Команда спробувала створити якісний контент, забезпечити якісну інформаційну підтримку для співробітників, щоб вони розуміли: навіть коли сидиш у бомбосховищі, ти не один.

Говорячи про нинішню ситуацію, Руслана Корж каже, що вона змінюється щодня. Наприклад, відкрився центр у Львові, багато бізнесів продовжують працювати на заході країни. Загалом вже відкрито більше 60 магазинів по всій країні, у тому числі активний перезапуск починається і в Києві — бізнес потроху оживає.

Корж зізнається, що компанія не зможе утримати всіх своїх співробітників та забезпечити їх роботою. Вже сьогодні працівникам відверто кажуть: якщо вони готові співпрацювати за зарплату, що скоротилася, — добре; якщо вони готові чекати — трудові відносини зупиняються; а якщо людина йде шукати роботу на ринку, керівництво шкодує про це, але все розуміє. Проте Корж все ж таки зазначає: сьогодні вони сподіваються, що зможуть повернутися до обсягів та планів довоєнного часу.