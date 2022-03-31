Треба гроші на релокацію. Бізнес суттєво збільшив попит на кредити

Після місяця війни попит на кредитування серед українських підприємців дійсно суттєво зріс. Насамперед – серед аграріїв, оскільки починається посівна. Та частина усього іншого бізнесу, що опинилася в районах бойових дій, зараз шукає ресурси для релокації. У перші тижні війни таких запитів на ринку було небагато, але в останні тижні їх все більше.

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Про це нам розповідає директор департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Юнекс Банку Тетяна Коляско. Більш того, бізнес, який не сильно зачепило воєнними діями, потребує додаткових обігових коштів, оскільки географія споживчого попиту суттєво змінилася за рахунок переміщення людей на захід України. Але, звичайно ж, суттєвий попит формують саме фермери.

Але наразі аграрії отримують доступ до фінансування за пільговими держпрограмами, що значно полегшує фінансове навантаження на них.

"З іншого боку, наразі більшість банків частково або повністю призупинили кредитування. Здебільшого банки лише підтримують роботу раніше виданих кредитних ліній. Це створює деякий дисбаланс на ринку. Проте слід відзначити, що він почав відчуватися лише в останні пару тижнів", – коментує ситуацію Тетяна Коляско.

Більш детально про кредитування бізнесу на сьогоднішні день читайте у нашому матеріалі: "Нульові ставки за програмою "5-7-9" для бізнесу: хто зможе отримати безкоштовні кредити".