Нужны деньги на релокацию. Бизнес существенно увеличил спрос на кредиты

Спустя месяц войны спрос на кредитование среди украинских предпринимателей действительно существенно вырос. В первую очередь – среди аграриев, поскольку начинается посевная. И часть всего остального бизнеса, оказавшаяся в районах боевых действий, сейчас ищет ресурсы для релокации. В первые недели войны таких запросов на рынке было немного, но в последние недели их все больше.

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Об этом рассказывает директор департамента по работе с бизнес-клиентами Юнекс Банка Татьяна Коляско. Более того, бизнес, который не сильно затронул военные действия, нуждается в дополнительных оборотных средствах, поскольку география потребительского спроса существенно изменилась за счет перемещения людей на запад Украины. Но, конечно, существенный спрос формируют именно фермеры.

Но аграрии получают доступ к финансированию по льготным госпрограммам, что значительно облегчает финансовую нагрузку на них.

"С другой стороны, большинство банков частично или полностью приостановили кредитование. В основном банки лишь поддерживают работу ранее выданных кредитных линий. Это создает некоторый дисбаланс на рынке. Однако следует отметить, что он начал ощущаться только в последние пару недель", – комментирует ситуацию Татьяна Коляско.

Более подробно о кредитовании бизнеса на сегодняшний день читайте в нашем материале: "Нулевые ставки по программе "5-7-9" для бизнеса: кто сможет получить бесплатные кредиты".