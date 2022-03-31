Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Финансы
Дата публикации

Нужны деньги на релокацию. Бизнес существенно увеличил спрос на кредиты

Нужны деньги на релокацию. Бизнес существенно увеличил спрос на кредиты

Спустя месяц войны спрос на кредитование среди украинских предпринимателей действительно существенно вырос. В первую очередь – среди аграриев, поскольку начинается посевная. И часть всего остального бизнеса, оказавшаяся в районах боевых действий, сейчас ищет ресурсы для релокации. В первые недели войны таких запросов на рынке было немного, но в последние недели их все больше.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом рассказывает директор департамента по работе с бизнес-клиентами Юнекс Банка Татьяна Коляско. Более того, бизнес, который не сильно затронул военные действия, нуждается в дополнительных оборотных средствах, поскольку география потребительского спроса существенно изменилась за счет перемещения людей на запад Украины. Но, конечно, существенный спрос формируют именно фермеры.

Но аграрии получают доступ к финансированию по льготным госпрограммам, что значительно облегчает финансовую нагрузку на них.

"С другой стороны, большинство банков частично или полностью приостановили кредитование. В основном банки лишь поддерживают работу ранее выданных кредитных линий. Это создает некоторый дисбаланс на рынке. Однако следует отметить, что он начал ощущаться только в последние пару недель", – комментирует ситуацию Татьяна Коляско.

Более подробно о кредитовании бизнеса на сегодняшний день читайте в нашем материале: "Нулевые ставки по программе "5-7-9" для бизнеса: кто сможет получить бесплатные кредиты".

Автор:
Максим Беркаль