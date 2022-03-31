Нульові ставки за програмою "5-7-9" для бізнесу: хто зможе отримати безкоштовні кредити

Аби розігріти економіку на тлі війни, уряд пішов на затвердження пільгових програм щодо кредитування бізнесу під державні гарантії. Держава через банки запропонувала бізнесу умови кредитування, про які до війни можна було тільки мріяти. Проте на практиці не все так просто.

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Президент Володимир Зеленський, виступаючи на одному з брифінгів 18 березня, заявив, що Кабмін "створює нову можливість – будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану та одного місяця після війни". Примітно, що за чотири дні подібну заяву зробила і міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Будь-який бізнес протягом дії воєнного стану та місяць після його завершення зможе отримати кредит під 0%. Відтепер кредит зможе отримати будь-яка українська компанія, де кінцеві бенефіціари з часткою понад 50% українці", —сказала вона.

Проте сьогодні пріоритет надано підприємствам агропромислового комплексу. І це можна зрозуміти, адже у країні починається надскладна посівна кампанія. Як стверджує у коментарі Delo.ua прессекретар ПриватБанку Олег Серга, незабаром, найвірогідніше, пільги встановлять і для інших ключових секторів – харчової і фармакологічної отраслей.

У свою чергу голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова припустила, що скоро до програми з такими пільгами Кабмін долучить і будівельні компанії, які будуть займатися будівництвом і відновленням житлового фонду та інфраструктури після обстрілів і бомбардувань російською армією.

Але поки що про "будь-який бізнес", очевидно, не йдеться: банки приймають заявки мало не від усіх, але дають згоду на кредитування тільки аграріїв.

Нагадаємо, що 12 березня 2022 року постановою Кабінету міністрів України були внесенні зміни до Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", що стосуються розширення можливостей підтримки суб’єктів підприємництва – сільськогосподарських товаровиробників , передусім, для забезпечення фінансування ними посівних робіт.

Не всім, але швидко

За словами Олега Серги, згідно з новими правилами банки отримали змогу надавати ці кредити швидко, так як позичальнику не треба збирати документи щодо застави. Максимальна сума кредиту для всіх аграріїв збільшена з 50 млн грн до 60 млн грн з урахуванням групи пов’язаних компаній. Процентна ставка по "Доступних кредитах 5-7-9%" складає 0% річних .

Позичити у банків кошти під 0% можна тільки протягом воєнного стану та одного місяця після його завершення. Опісля цього часу ставка складе 5% до кінця строку кредиту. Інвестиційні кредити аграріям видають на п’ять років, а на поповнення обігових коштів – на три. Серга наголошує: виходячи з досвіду попередніх років, бізнес такі кредити майже цілком повертає.

Держпрограму розширили на середні підприємства з річним доходом з €20 млн до €50 млн, та на великі — з річним доходом більше €50 млн, незалежно від кількості зайнятих працівників. Такі пільгові кредити видають на придбання с/г техніки та на поповнення обігових коштів для придбання насіння, добрив та паливно-мастильних матеріалів.

Кредити видаються фермерам на 6 місяців , а встигнути з подачею заявки на участь у програмі треба до 31 травня. Розмір кредитної гарантії — 80% від суми кредиту мікро-, малим та середнім підприємствам (крім суб'єктів великого підприємництва). Принагідно зазначимо, що бізнес може скористатись програмою у 40 банках.

Попит на кредити зростає

Як підкреслила у розмові з Delo.ua директор департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Юнекс Банку Тетяна Коляско, попит на кредитування не тільки у аграріїв дійсно зараз суттєво зріс. Та частина бізнесу, що опинилася в районах бойових дій, зараз шукає ресурси для релокації. У перші тижні війни таких запитів на ринку було небагато, але в останні тижні їх все більше.

Бізнес, який не сильно зачепило воєнними діями, потребує додаткових обігових коштів, оскільки географія споживчого попиту суттєво змінилася за рахунок переміщення людей на захід України. Звичайно, суттєвий попит формують фермери. Але наразі вони отримують доступ до фінансування за пільговими держпрограмами, що значно полегшує фінансове навантаження на них.

"З іншого боку, наразі більшість банків частково або повністю призупинили кредитування. Здебільшого банки лише підтримують роботу раніше виданих кредитних ліній. Це створює деякий дисбаланс на ринку. Проте слід відзначити, що він почав відчуватися лише в останні пару тижнів", – коментує ситуацію Тетяна Коляско.

У перші дні війни більшість підприємців, як і банки, різко скорочували активність, що цілком зрозуміло з огляду на війну. Але зараз відчувається суттєве пожвавлення ділової активності. Це стосується, щоправда, не усіх напрямків, де підприємства спеціалізуються на продажі чи виробництві продукції, аж ніяк не нагальної для населення в часи війни.

"Слід зазначити, що дефіцит кредитування – далеко не єдина проблема, яку наразі намагаються вирішити підприємці. Крім суто фінансових труднощів виникає багато проблем на рівні комунікацій. Наразі багато бізнесів перейшли до фактично ручного управління", – додає експерт.

Й так само вони потребують індивідуального підходу в обслуговуванні. Це стосується багатьох питань: від податкових консультацій та відносин з постачальниками до обслуговування в страхових компаніях та банках.

"Вже зараз я бачу, що підприємці стали активніше шукати для себе нових партнерів майже за усіма напрямами. При цьому від цінностей суто ділових бізнес стрімко переходить до загальнолюдських. Зараз особливо цінується готовність до компромісу, довіра. Зовсім іншої ваги набрало звичайне слово. Насправді це дуже цікавий феномен", – констатує вона.