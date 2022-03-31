Нулевые ставки по программе "5-7-9" для бизнеса: кто сможет получить бесплатные кредиты

Чтобы разогреть экономику на фоне войны, правительство пошло на утверждение льготных программ по кредитованию бизнеса под государственные гарантии. Государство через банки предложило бизнесу условия кредитования, о которых до войны можно было только мечтать. Однако на практике не все так просто.

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Президент Владимир Зеленский, выступая на одном из брифингов 18 марта, заявил, что Кабмин "создает новую возможность – любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения и одного месяца после войны". Примечательно, что за четыре дня подобное заявление сделала и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Любой бизнес в течение действия военного положения и месяц после его завершения сможет получить кредит под 0%. Теперь кредит может получить любая украинская компания, где конечные бенефициары с долей свыше 50% украинцы", — сказала она.

Однако сегодня приоритет предоставлен предприятиям агропромышленного комплекса. И это можно понять, ведь в стране начинается сверхсложная посевная кампания. Как утверждает в комментарии Delo.ua пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, вскоре, вероятнее всего, льготы установят и для других ключевых секторов – пищевой и фармакологической отраслей.

В свою очередь председатель совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова предположила, что скоро в программу с такими льготами Кабмин привлечет и строительные компании, которые будут заниматься строительством и восстановлением жилого фонда и инфраструктуры после обстрелов и бомбардировок российской армией.

Но пока о "любом бизнесе", очевидно, речь не идет: банки принимают заявки чуть ли не ото всех, но дают согласие на кредитование только аграриев.

Напомним, что 12 марта 2022 года постановлением Кабинета министров Украины были внесены изменения в Государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", касающиеся расширения возможностей поддержки субъектов предпринимательства – сельскохозяйственных товаропроизводителей в первую очередь для обеспечения финансирования ими посевных работ.

Не всем, но быстро

По словам Олега Серги, согласно новым правилам, банки получили возможность предоставлять эти кредиты быстро, так как заемщику не нужно собирать документы по залогу. Максимальная сумма кредита для всех аграриев увеличена с 50 млн грн до 60 млн грн с учетом группы связанных компаний. Процентная ставка по "Доступным кредитам 5-7-9%" составляет 0% годовых .

Одолжить у банков средства под 0% можно только в течение военного положения и через один месяц после его завершения. После этого времени ставка составит 5% к концу срока кредита. Инвестиционные кредиты аграриям выдают на пять лет, а на пополнение оборотных средств – на три. Серга отмечает: исходя из опыта предыдущих лет бизнес такие кредиты почти полностью возвращает.

Госпрограмму расширили на средние предприятия с годовым доходом от €20 млн до €50 млн и на большие – с годовым доходом более €50 млн, независимо от количества занятых работников. Такие льготные кредиты выдают на приобретение с/х техники и на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений и горюче-смазочных материалов.

Кредиты выдаются фермерам на 6 месяцев , а успеть с подачей заявки на участие в программе нужно до 31 мая. Размер кредитной гарантии – 80% от суммы кредита микро-, малым и средним предприятиям (кроме субъектов крупного предпринимательства). Отметим, что бизнес может воспользоваться программой в 40 банках.

Спрос на кредиты растет

Как подчеркнула в разговоре с Delo.ua директор департамента по работе с бизнес-клиентами Юнекс Банка Татьяна Коляско, спрос на кредитование сейчас существенно вырос не только у аграриев. Часть бизнеса, оказавшаяся в районах боевых действий, сейчас ищет ресурсы для релокации. В первые недели войны таких запросов на рынке было немного, но в последние недели их все больше.

Бизнес, который не сильно затронул военные действия, нуждается в дополнительных оборотных средствах, поскольку география потребительского спроса существенно изменилась за счет перемещения людей на запад Украины. Конечно, существенный спрос формируют фермеры. Но сейчас они получают доступ к финансированию по льготным госпрограммам, что значительно облегчает финансовую нагрузку на них.

"С другой стороны, большинство банков частично или полностью приостановили кредитование. В основном банки лишь поддерживают работу ранее выданных кредитных линий. Это создает некоторый дисбаланс на рынке. Однако следует отметить, что он начал ощущаться только в последние пару недель", – комментирует ситуацию Татьяна Коляско.

В первые дни войны большинство предпринимателей, как и банки, резко сокращали активность, что вполне понятно во время войны. Но сейчас ощущается существенное оживление деловой активности. Это касается, правда, не всех направлений — если предприятия специализируются на продаже или производстве продукции, отнюдь не насущной для населения во время войны.

"Следует отметить, что дефицит кредитования — далеко не единственная проблема, которую сейчас пытаются решить предприниматели. Помимо сугубо финансовых затруднений возникает много проблем на уровне коммуникаций. Сейчас многие бизнесы перешли фактически к ручному управлению", — добавляет эксперт.

И также они нуждаются в индивидуальном подходе в обслуживании. Это касается многих вопросов: от налоговых консультаций и отношений с поставщиками до обслуживания в страховых компаниях и банках.

"Уже сейчас я вижу, что предприниматели стали активнее искать для себя новых партнеров почти по всем направлениям. При этом от ценностей сугубо деловых бизнес стремительно переходит к общечеловеческим. Сейчас особенно ценится готовность к компромиссу, доверие. Совсем другое значение приобрело обычное слово. На самом деле это очень интересный феномен", — констатирует она.