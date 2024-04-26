Для студентів з ТОТ можуть змінити умови вступу на магістратуру

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) планують замінити на співбесіду з іноземної мови, яку проводитимуть заклади вищої освіти в дистанційному режимі.

Про це заявив представник МОН під час засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій, інформує Мінреінтеграції.

Зазначається, що під час попередніх нарад обговорювалася пропозиція проводити ЄВІ для студентів із тимчасово окупованих територій в обмеженому дистанційному форматі.

Однак за інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, провести ЄВІ в такому форматі для зазначеної категорії осіб немає змоги.

"Це пов’язано з тим, що організувати належну ідентифікацію учасників та гарантувати дотримання принципів академічної доброчесності при такому проведенні вступних випробувань – неможливо", - пояснюють в міністерстві.

Тому наразі МОН розглядає можливість дозволити замінити складання ЄВІ на співбесіду з іноземної мови, яку проводитимуть заклади вищої освіти в дистанційному режимі. Тобто повернути ті норми, які діяли торік.

Це стосується громадян, які:

декларують, що перебувають на ТОТ і в поточному році завершують здобуття ступеня бакалавра;

планують вступати для здобуття вищої освіти ступеня магістра в тому самому закладі освіти на спеціальності, які не передбачають складання єдиного фахового вступного випробування.

"Маємо забезпечити справедливий і доступний вступ на магістратуру для студентів із тимчасово окупованих територій. Тому дякую всім, хто цьому сприяє", – зазначила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року Верховна Рада прийняла закон, який регулює процедуру вступу до вищих навчальних закладів у 2024 році. Згідно з цим документом, починаючи з 2024 року, набір студентів на вечірню форму навчання припиняється.

Зауважимо, у 2023 році абітурієнти могли подати загалом до двадцяти заяв у ВУЗ, з яких не більше п’яти заяв на бюджет. Для вступу на безкоштовну форму навчання чи для переведення туди вступник мав набрати не менше ніж 130 балів.

Додамо, що 23 квітня Рада прийняла в цілому законопроєкт 10177 щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті.

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