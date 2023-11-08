В Україні скасували заочну й вечірню форми навчання в університетах

Верховна рада прийняла закон, який регулює процедуру вступу до вищих навчальних закладів у 2024 році. Згідно з цим документом, починаючи з 2024 року, набір студентів на вечірню та заочну форми навчання припиняється.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Зазначений законопроєкт здобув підтримку 285 народних депутатів.

У тексті закону вказується, що у період з 2022 по 2024 роки зарахування на навчання у ВНЗ буде проводитися в особливому порядку.

Також закон передбачає, що конкурсний відбір абітурієнтів здійснюватиметься на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року або вступних випробувань у період з 2022 по 2024 роки.

Для вступу абітурієнти повинні будуть скласти іспити з української мови, математики, історії України та одного предмету за їх вибором (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література, тощо).

Окрім цього, починаючи з 2024 року, не буде проводитися набір студентів для здобуття ступенів бакалавра та магістра у вечірній та заочній формах навчання, а також для здобуття ступеня молодшого бакалавра.

Згідно з цим законом, учні, які успішно завершують кожний рівень повної загальної середньої освіти, більше не зобов'язані проходити державну підсумкову атестацію.

Однак закон передбачає, що для учнів, які закінчують початкову школу у 2024 році, буде випробувана система державної підсумкової атестації в режимі пілотування.

Зауважимо, у 2023 році абітурієнти могли подати загалом до двадцяти заяв у ВУЗ, з яких не більше п’яти заяв на бюджет. Для поступлення на безкоштовну форму навчання чи для переведення туди вступник мав набрати не менше ніж 130 балів.